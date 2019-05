스메그(SMEG), ‘Sicily is my Love’ 소형가전 컬렉션 3종 국내 첫 출시

스메그와 돌체앤가바나의 ‘Sicily is my Love’ 컬렉션. 왼쪽부터 전기포터, 토스트기, 착즙기.[스메그 제공]

[헤럴드경제=이태형 기자]이탈리아 종합가전 스메그코리아가 하이패션 브랜드 돌체앤가바나와 콜라보레이션한 새로운 소형가전 컬렉션 ‘Sicily is my Love’를 국내에 출시한다고 1일 밝혔다.국내에 출시하는 제품은 착즙기와 토스터, 전기포트 3가지로, 정식으로 제품을 출시하는 것은 이번이 처음이다. 앞서 스메그는 돌체앤가바나와 콜라보한 냉장고를 해외에서 한정판으로 출시한 바 있다.시트러스(감귤류) 과일류의 크기를 고려해 제작된 스메그 착즙기는 저속착즙 방식으로 영양소 파괴를 최소화하고, 착즙 콘 위에 과일을 얹고 살짝 눌러주면 자동으로 작동해 편리하다.토스터는 6단계의 브라우닝 기능으로 기호에 맞는 빵을 즐길 수 있고, 해동 기능과 베이글 기능으로 갓 구운 빵 맛을 구현한다. 전기포트는 물이 닿는 모든 부분에 스테인리스 스틸을 사용해 환경호르몬 발생 위험을 줄인 제품이다.스메그코리아는 ‘Sicily is my Love’ 컬렉션 국내 런칭을 기념해 5월 31일부터 6월 9일까지 현대백화점 판교점 1층 열린 광장, 5월 31일부터 6월 20일까지 신세계 분더샵 청담점 1층에 팝업스토어를 연다.팝업스토어는 다채로운 지중해 과일과 식물이 조화롭게 어우러진 시칠리아의 전통시장을 컨셉으로, 돌체앤가바나 특유의 화려한 색감과 제품에 사용된 패턴으로 더욱 이국적인 분위기를 느낄 수 있다.스메그코리아는 현대백화점 판교점 팝업스토어 행사 기간 동안 방문자를 위한 이벤트도 진행한다. 팝업스토어 한 켠에 마련된 포토존에서 스메그가 지정한 미션 포즈로 사진을 촬영한 후 필수 해시태그 #DGSMEG #현대판교 #스메그코리아와 함께 SNS에 공유하면, 지중해 감성이 가득한 스메그 주스보틀을 선물로 증정하는 이벤트다.스메그X돌체앤가바나의 ‘Sicily is my Love’ 컬렉션은 스메그스토어 삼성점, 현대백화점 판교점, 대백프라자점, 신세계 분더샵 청담 플래그십스토어 등 4개 매장에서 만나볼 수 있다.스메그코리아 관계자는 “이번 컬렉션은 앞서 이탈리아, 영국, 미국은 물론 중국, 태국 등 아시아의 다양한 국가에서 성공적으로 런칭하며 세계에서 사랑받고 있으며, 국내 소비자들의 니즈에 따라 국내에서도 출시하게 됐다”며 “스메그는 내구성은 물론 보는 즐거움까지 겸할 수 있는 기능과 디자인이 결합된 제품을 만들어냄으로써 ‘Technology with Style’의 이념을 실현하고 있다”고 말했다.thlee@heraldcorp.com