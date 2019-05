이화여대, 유관순 미공개 사진 2점 공개

이화여자대학교가 21일 유관순 열사의 이화학당 시절 미공개 사진 2점을 최초 공개했다. 이 사진은 이화역사관에서 소장하고 있는 사진첩 ‘Ewha in the past’에서 발견됐다. 이화여대는 “두 사진 모두 정확한 연대는 알수 없지만 사진속의 모습과 사진 앞뒤로 정리돼 있는 사진들의 연대로 추정, 유관순 열사의 보통과 입학직후인 1915~1916년으로 추정되고 두번째 사진은 고등과 재학시절인 1918년 모습으로 추정된다”고 했다. 유관순 열사는 1915년~1916년 사이 이화학당에 편입해 1918년 이화학당 보통과에 입학했다. 1920년 유관순 열사가 영양실조와 고문후유증으로 순국하자 이화학당 선생이었던 월터가 열사의 시신을 수습해 장례를 치렀다. 정부는 3ㆍ1운동 100주년을 앞두고 유관순 열사에게 최고등급인 건국 훈장을 추서했다. [이화여대 제공]

이화여자대학교가 21일 유관순 열사의 이화학당 시절 미공개 사진 2점을 최초 공개했다. 이 사진은 이화역사관에서 소장하고 있는 사진첩 ‘Ewha in the past’에서 발견됐다. 이화여대는 “두 사진 모두 정확한 연대는 알수 없지만 사진속의 모습과 사진 앞뒤로 정리돼 있는 사진들의 연대로 추정, 유관순 열사의 보통과 입학직후인 1915~1916년으로 추정되고 두번째 사진은 고등과 재학시절인 1918년 모습으로 추정된다”고 했다. 유관순 열사는 1915년~1916년 사이 이화학당에 편입해 1918년 이화학당 보통과에 입학했다. 1920년 유관순 열사가 영양실조와 고문후유증으로 순국하자 이화학당 선생이었던 월터가 열사의 시신을 수습해 장례를 치렀다. 정부는 3ㆍ1운동 100주년을 앞두고 유관순 열사에게 최고등급인 건국 훈장을 추서했다. [이화여대 제공]

[헤럴드경제=박병국ㆍ박자연 인턴기자]이화여자대학교가 21일 유관순 열사의 이화학당 시절 미공개 사진 2점을 최초로 공개했다. 이 사진은 이화역사관에서 소장하고 있던 사진첩 ‘이화 인더 패스트(Ewha in the past)’에서 발견됐다.이화여대는 이번에 공개된 사진은 유관순 열사의 이화학당 보통과, 고등과 재학시절의 사진으로 추정하고 있다. 이화여대는 “두 사진 모두 정확한 연대는 알수 없지만 사진속의 모습과 사진 앞뒤로 정리돼 있는 사진들의 연대로 추정, 유관순 열사의 보통과 입학직후인 1915~1916년으로 추정되고 두번째 사진은 고등과 재학시절인 1918년 모습으로 추정된다”고 했다.유관순 열사의 사진은 이화여대 사학과 교수진들이 회의를 통해 검토됐다. 장병준 사학과 교수는 “앨범의 내력과 사진의 촬영 시기, 인물 생김새로 봤을 때 유관순임에 틀림이 없다”고 했다.‘Ewha in the past’ 사진첩에는 1886년 이화학당 창설 시기부터 1960년 대까지 학교 관련 사진들이 정리돼 있다. 그 양은 총 89권에 달하고 있다. 1권부터 8권까지는 이화학당 창설시기부터 1945년 해방 이전 이화여자전문학과 시기의 사진이 정리돼 있다.유관순 열사는 1915년~1916년 사이 이화학당에 편입해 1918년 이화학당 보통과에 입학했다. 1918년 4월 고등과 1학년에 진학, 1919년까지 학교를 다녔다. 1920년 유관순 열사가 영양실조와 고문후유증으로 순국하자 이화학당 선생이었던 월터가 열사의 시신을 수습해 장례를 치렀다.정부는 3ㆍ1운동 100주년을 앞두고 유관순 열사의에게 최고등급인 건국 훈장을 추서했다.