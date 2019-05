‘EU의 길’…4억2700만명의 선택은?

유럽의회 선거를 앞두고 19일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 ‘모두를 위한 하나의 유럽-국수주의에 반대하는 당신의 목소리’(A Europe for All - Your Voice Against Nationalism)라는 반(反)극우 친(親)유럽연합(EU) 집회에서 한 여성 시위자가 EU 깃발을 흔들고 있다. 오는 23~24일 실시되는 유럽의회 선거는 EU의 통합주의와 이에 맞서는 ‘반난민, 반EU’ 성향의 극우 정당들의 도전이 주목받고 있다. [AP]