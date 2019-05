방탄소년단, ‘작은 것들을 위한 시’ 뮤직비디오 3억뷰 돌파

[헤럴드경제=서병기 선임 기자]그룹 방탄소년단의 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv)’ 뮤직비디오가 조회수 3억뷰를 돌파했다.방탄소년단이 지난 4월 12일 발매한 MAP OF THE SOUL : PERSONA의 타이틀곡 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey’ 뮤직비디오는 18일 오후 12시 47분경 유튜브 조회수 3억 건을 넘었다.이로써 방탄소년단은 통산 10번째 3억뷰 뮤직비디오를 보유하며 한국 가수 최다 기록을 자체 경신했다.앞서 이 뮤직비디오는 공개 24시간 만에 유튜브 조회수 7,460만 건을 넘겨 영국 기네스 월드 레코드(Guinness World Records)가 공식 발표한 ‘24시간 동안 가장 많이 본 유튜브 비디오’, ‘24시간 동안 가장 많이 본 유튜브 뮤직비디오’, ‘케이팝 그룹 중 24시간 동안 가장 많이 본 뮤직비디오’ 등 3개 부문에서 전 세계 신기록을 세운 바 있다. 이어 37시간 37분 만에 유튜브 조회수 사상 전 세계 최단 시간 1억뷰를 달성하며 방탄소년단의 글로벌한 인기를 입증했다.‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv)’는 펑크 팝(Funk Pop) 장르로, 너에 대한 관심과 사랑을 듣기 쉬운 멜로디에 담아 노래한 곡이다. 세계적인 가수 할시(Halsey)가 방탄소년단과 함께 출연한 뮤직비디오는 한편의 뮤지컬 영화를 보는 듯 화려한 색감과 세련된 영상미로 구성되어 보는 내내 즐거움을 선사한다.방탄소년단은 이외에도 ‘DNA’ 7억뷰, ‘불타오르네’, ‘FAKE LOVE’ 5억뷰, ‘쩔어’, ‘MIC Drop’ 리믹스, ‘피 땀 눈물’, ‘IDOL’ 4억뷰, ‘Save ME’, ‘낫 투데이(Not Today)’ 3억뷰, ‘상남자’, ‘봄날’ 2억뷰, ‘Danger’, ‘I NEED U’, ‘호르몬 전쟁’, ‘하루만’, ‘We Are Bulletproof Pt.2’, ‘RUN’, ‘Serendipity’ 등이 1억뷰를 달성한 바 있다./wp@heraldcorp.com