타이거JK가 척수염 호전…음악활동 재개

[필굿뮤직]

[헤럴드경제=모바일섹션] 래퍼 겸 프로듀서 타이거JK가 척수염 호전으로 음악 활동을 재개한다.타이거JK는 17일 오후 6시 드렁큰타이거 마지막 앨범 ‘Drunken Tiger X: Rebirth of Tiger JK’ 수록곡 ‘I Love You Too’ 뮤직비디오를 공개한다.이 곡은 윤미래가 발표한 독특한 사랑 노래 ‘개같애’의 답가로, 현실 부부의 진심이 담겨 공감을 전할 전망이다. 특히 최근 타이거JK가 출연 중인 KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서 뮤직비디오 촬영기가 공개되기도 했다.특히 이번 뮤직비디오는 타이거JK 윤미래의 리마인드 웨딩 형식으로 진행돼 눈길을 끈다. 턱시도를 입은 타이거JK와 화사한 웨딩드레스를 차려입은 윤미래가 다정하면서도 카리스마 넘치는 분위기로 보는 재미를 더할 예정이다.뮤직비디오 연출은 수지, 박원, 어반자카파, 드렁큰타이거 등의 최근 발표곡을 작업한 한상범 감독이 맡아 영상미를 더했다.소속사 필굿뮤직은 17일 “타이거JK의 최근 척수염 증상이 호전됐다”라고 전하고 “타이거JK는 ‘I Love You Too’ 뮤직비디오 공개에 이어 KBS 2TV ‘유희열의 스케치북’을 통해 첫 무대도 공개된다. 이후 대학교 축제 및 국내외 페스티벌은 물론, 각종 음악 활동에도 적극적으로 나설 계획이다.onlinenews@heraldcorp.com