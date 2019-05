LG디스플레이, 美 SID서 최고상 2관왕 등극

16일(현지시간) 미국 새너제이에서 열린 SID 2019에서 LG디스플레이 88인치 8K OLED가 최고상인 ‘People’s Choice 어워드‘(디스플레이 부문)를 수상했다. 사진은 LG디스플레이 모델들이 ’People‘s Choice 어워드’ 상패를 들고 있는 모습.[LG디스플레이 제공]

[헤럴드경제=이태형 기자]LG디스플레이가 국제 무대에서 OLED(유기발광다이오드) 기술력을 다시 한번 인정받았다.LG디스플레이는 16일(현지시간) 미국 새너제이에서 열린 ‘SID (Society for Information Display, 국제정보디스플레이학회) 2019’에서 차세대 OLED TV를 앞세워 최고상인 ‘People’s Choice 어워드’ 2관왕에 올랐다.SID는 전 세계 디스플레이 업계 전문가, 연구원, 교수 등 5000여명 이상이 소속돼 있는 세계 최대 규모의 디스플레이 학회로, 매년 새로운 기술과 제품을 전시하고 연구논문을 발표하는 행사를 진행하고 있다.LG디스플레이가 이번에 수상한 ‘People’s Choice 어워드’는 기존 ‘Best in Show 어워드’ 대신 올해부터 신설됐다. SID는 전시 기간 중 관람객 투표를 통해 가장 혁신적인 전시 제품과 전시장 등 7개 부문을 선정해 이 상을 수여한다.LG디스플레이의 ‘88인치 8K OLED’는 최고 디스플레이 부문(Best New Display Technology)을 수상했다. LG디스플레이가 지난해 세계 최초로 공개한 88인치 8K OLED 디스플레이는 현존하는 OLED TV 라인업 중 가장 큰 초대형이자 초고해상도의 프리미엄 제품으로 3300만개의 픽셀 하나하나를 제어할 수 있어 더욱 섬세한 표현이 가능하다.또 LG디스플레이는 혁신적인 OLED 제품과 전시 디자인의 조화 및 관람 편의성 등을 인정받아 최고 전시장 부문(Best Major Booth)도 함께 수상했다. LG디스플레이는 전시장 전면에 설치한 롤러블 OLED TV 등 다양한 OLED 신제품을 내세워 많은 관람객들의 시선을 사로잡았다.LG디스플레이 CTO(최고기술책임자) 강인병 부사장은 “LG디스플레이는 8K 초고해상도는 물론, 돌돌 말리는 롤러블 OLED, 종이처럼 얇은 월페이퍼 OLED, 패널에서 소리가 나는 크리스탈 사운드 OLED 등 혁신 기술들을 선보여왔다”며 “지속적인 연구개발을 통해 디스플레이의 새 역사를 써가는 기술 선도 기업으로 자리매김할 것”이라고 말했다.thlee@heraldcorp.com