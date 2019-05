페북 ‘이 게시물이 표시되는 이유는’ 서비스 출시

페이스북 ‘‘이 게시물이 표시되는 이유는’ 기능. [페이스북 제공]

[헤럴드경제=박세정 기자] 페이스북은 17일부터 ‘이 게시물이 표시되는 이유는(Why Am I Seeing This Post?)’ 기능을 출시한다고 밝혔다.이 기능은 이용자가 뉴스피드에 보이는 게시물이 나에게 보이는 이유를 확인하고, 이를 쉽게 관리할 수 있는 서비스다기존에 페이스북 광고에만 적용됐던 기능을 일반 게시물까지 확장한 것이다.광고 외 일반 게시물에 적용되는 뉴스피드 랭킹의 작동 원리를 전체 이용자에게 직접 공개하는 것은 글로벌 소셜미디어 플랫폼으로서는 처음이라고 페북 측은 설명했다.이용자들은 이 서비스를 통해 자신의 활동이 내 뉴스피드에 나타난 게시물의 순서에 영향을 미치는 지를 이해할 수 있게 된다.또 ‘먼저 보기,’ ‘팔로우 취소’ 등의 옵션으로 내가 보고 싶거나 보고 싶지 않은 콘텐츠를 세부적으로 관리해 더 맞춤화된 뉴스피드를 이용할 수 있도록 돕는다.이와함께 페북은 2014년 광고 관련성에 대한 이해를 돕기 위해 선보였던 ‘이 광고가 표시되는 이유는’ 기능도 이용자가 효과적으로 활용할 수 있도록 개선했다.람야 세두라만 페이스북 뉴스피드 랭킹 담당 프로덕트 매니저는 “이번 기능은 이용자에게 더욱 풍부한 맥락과 통제권을 부여하기 위한 페이스북의 투자와 노력의 일환”이라며 “앞으로도 지속적으로 피드백에 귀기울이며 기능을 개선해 나갈 예정” 이라고 말했다.