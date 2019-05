라디오헤드의 프론트맨 톰 요크, 7월 첫 단독 내한공연

[헤럴드경제=서병기 선임 기자]21세기 얼터너티브 록의 상징이자 영국 최고의 록 밴드 라디오헤드(Radiohead)의 프론트맨 톰 요크(Thom Yorke)가 오는 7월 28일 오후 7시 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 첫 단독 공연을 갖는다. 공연명은 2019 톰 요크 내한공연 ‘Thom Yorke : Tomorrow’s Modern Boxes’다.톰 요크는 학창시절 지금의 라디오헤드 멤버인 에드 오브라이언(Ed O’Brien), 필 셀웨이(Phil Selway), 콜린 그린우드(Colin Greenwood), 조니 그린우드(Jonny Greenwood)와 함께 밴드활동을 시작했으며, 1992년 라디오헤드의 이름을 걸고 EP앨범 [Drill]과 첫번째 싱글 ‘Creep’으로 데뷔했다.이듬해 정규 1집 [Pablo Honey] 발매와 동시에 서서히 대중의 주목을 받기 시작했으며 ‘Creep’이 뒤늦게 US 모던 록 차트 2위에 오르며 세계적으로 이름을 알렸다.이후 라디오헤드는 2집 [The Bends]에서 짜임새 있는 구성과 몽환적인 분위기, 톰 요크 의 독특한 팔세토 창법으로 영국에서 큰 인기를 얻었으며, 정규 3집 [OK computer]는 1997년 제 40회 그래미 어워드 베스트 얼터너티브 앨범상을 수상했다.지금까지 3개의 그래미 상을 포함, 음악인들이 직접 수상자를 선정하는 영국의 ‘아이버 노벨로 어워드(Ivor Novello Award)’에서 4개의 트로피를 거머쥐며 명실상부 세계적인 록 밴드로 자리매김했다.톰 요크는 2006년 솔로 활동의 첫 발을 내딛었다. 1집 [The Eraser]에서는 기존의 락 스 타일에 일렉트로닉 사운드와 미니멀리즘을 접목하며 새로운 변화를 시도했고, 미국과 영 국에서 모두 차트 10위권에 안착, 2006년 머큐리 어워드와 2007년 제 50회 그래미 어워드 베스트 얼터너티브 앨범 부문에 노미네이트 되며 성공적인 솔로 데뷔를 알렸다.8년 만에 발매한 2집 [Tomorrow’s Modern Boxes]는 폴 매카트니, 트래비스, 벡, 로저 워터스 등 세계적인 아티스트와의 작업은 물론, [OK Computer]의 프로듀서로 라디오헤드의 전성기를 함께한 나이젤 고드리치(Nigel Godrich)와의 작업으로 한층 더 실험적이고 감각적인 사운드를 담아내며 완성도를 높였다. 해당 앨범은 발매 6일만에 천만 다운로드를 기록, 롤링 스톤지가 선정한 2014 베스트 앨범 30에 이름을 올리기도 했다.얼터너티브 록, 프로그레시브 록, 일렉트로닉은 물론 펑크, 재즈 등 장르를 넘나들며 끊임없는 변화를 시도, 음악적 스펙트럼을 넓혀가는 실험적인 아티스트의 표본인 톰 요크는, 지난 4월 개봉한 이탈리아의 3대 호러 거장 다리오 아르젠토(Dario Argento)의 원작 <서스페리아>의 리메이크 작을 통해 영화 음악감독으로서 데뷔를 치뤘다. 강렬한 영화에 걸맞는 톰 요크만의 매혹적이고 감각적인 음악은 오스카 시상식 주제가상 예비 후보에 노미네이트 되기도 했다.톰 요크는 오는 7월, 독일 쾰른을 시작으로, 스위스의 몽트뢰 재즈 페스티벌, 파리 데 이오프 페스티벌, 포르투갈의 노스 어라이브 페스티벌, 이탈리아 로마 썸머 페스티벌 등 유럽 각지를 대표하는 음악 페스티벌에 연이어 이름을 올렸다.우리나라에서는 단독공연 형태로 진행되는 이번 내한은 지난 2012년 지산리조트에서 라디오헤드로 페스티벌에 오른 이후 7년만이다.특히 이번 공연은 라디오헤드부터 톰 요크의 솔로 활동까지 오랜 세월 음악 작업을 이 어온 프로듀서 나이젤 고드리치와 비주얼 아티스트 타릭 바리(Tarik Barri)가 함께한다. 톰 요크와 나이젤 고드리치의 라이브 믹스와 독창적인 영상미가 더해져 보다 감각적인 라이브 퍼포먼스가 펼쳐질 예정이다./wp@heraldcorp.com