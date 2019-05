“더 빠른 5G야구중계”…KT, IT 에지 클라우드로 5G 전송속도↑

KT직원들이 ‘5G 에지통신센터’에서 5G 네트워크를 점검하고 있다. [KT 제공]

[헤럴드경제=정윤희 기자]KT가 미디어, 게임 등 엔터테인먼트를 지연 없이 즐길 수 있는 플랫폼을 내놨다.KT는 5G 특화서비스를 위한 플랫폼 ‘5G IT 에지 클라우드(Edge Cloud)’를 서울 및 부산에 구축했다고 12일 밝혔다.5G IT 에지 클라우드는 모바일 에지 컴퓨팅(MEC, Mobile Edge Computing)에 기반을 두고 미디어, 게임 등 엔터테인먼트를 지연 없이 즐길 수 있도록 도와준다.모바일 에지 컴퓨팅은 물리적으로 데이터 전송구간을 줄여 초연결, 초저지연을 실현시켜주는 5G 핵심기술 중 하나다. 이용자와 가까운 기지국, 통신센터 등에 데이터 서버를 배치해 물리적 거리를 줄이고, 캐시서버나 CDN(Contents Delivery Network) 서버 등 컴퓨팅 설비를 내장해 지연시간을 줄인다.기존 무선 데이터 처리는 전국에서 발생한 모든 이용자의 데이터 트래픽이 수도권의 중앙통신센터로 전송되는 방식으로, 이 과정에서 지연이 발생했다. 실시간 미디어 콘텐츠의 경우 스트리밍 데이터가 서울 여의도 미디어센터를 거치면서 추가 지연시간이 발생하는 식이다.KT는 서울, 부산, 대전, 제주 등 8곳에 5G 에지 통신센터를 구축해 데이터 처리의 물리적 거리를 줄였다. 여기에 서울, 부산 2개 지역에 5G IT 에지 클라우드를 추가 구축했다. 이를 통해 기존에는 ‘단말-IP 백본-중앙통신센터(수도권)-CDN 사업자서버’의 최소 4단계를 거쳤다면, 5G IT 에지 클라우드 적용으로 단계를 ‘단말-5G IT 에지 클라우드’ 최소 2단계로 단축했다.5G IT 에지 클라우드는 ‘e스포츠 라이브’, ‘라그나로크:클릭 H5’, ‘러브레볼루션’, ‘뮤지션 라이브’, 같은 5G 특화서비스에 적용됐다. KT는 5G 특성을 반영해 대용량이 요구되는 실시간 엔터테인먼트를 ‘5G 특화서비스’라는 이름으로 제공 중이다. KT는 저지연 미디어 전송 기술과 결합해 최대 10초 가량 지연이 줄어든 서비스 이용이 가능해졌다고 강조했다.실제 5G IT 에지 클라우드를 적용한 올레tv모바일의 5G 채널을 통해 실시간 야구 경기를 시청하면 다른 야구중계 애플리케이션(앱) 통해 시청하는 것보다 4초 빠르게 경기중계를 볼 수 있다.KT는 5G 이용자들이 지연 없이 콘텐츠를 즐길 수 있도록 아프리카TV 등 미디어 및 게임업체들과 협력할 예정이다. KT 엔터테인먼트 분야뿐 아니라 스마트팩토리, 차량관제 등 빠른 응답속도를 필요로 하는 분야에서도 5G IT 에지 클라우드를 활용할 수 있도록 B2B 상품도 출시할 계획이다.김종 KT 클라우드 플랫폼담당 상무는 “KT는 단순히 5G 네트워크를 제공하는 차원을 넘어 5G 서비스 및 생태계 활성화를 위해 적극 노력하고 있다”며 “5G IT 에지 클라우드와 같이 차별화된 기술과 솔루션을 통해 5G 킬러 서비스가 등장하는 토대를 만들겠다”고 말했다.yuni@heraldcorp.com