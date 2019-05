방탄소년단 앨범 ‘페르소나’, 판매량 322만 장 돌파

[헤럴드경제=서병기 선임기자]그룹 방탄소년단이 MAP OF THE SOUL : PERSONA 앨범으로 322만 장의 판매량을 돌파하면서 가온 앨범차트 집계 역사상 최다 판매량을 기록했다.대한민국 공인 음악차트인 가온차트가 9일 발표한 2019년 4월 월간 앨범 차트에 따르면 방탄소년단의 MAP OF THE SOUL : PERSONA는 4월 12일 발매 이후 19일 만에 322만 9032장의 판매량을 기록하며 월간 앨범 차트 1위를 차지했다.이로써 방탄소년단은 지난해 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’로 세운 가온차트 단일 앨범 최다 판매량 기록인 219만 장을 자체 경신했다.또한 방탄소년단은 타이틀곡 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey’로 가온 4월 다운로드 차트에서도 1위에 오르며 총 2관왕을 달성했다.앞서 방탄소년단의 MAP OF THE SOUL : PERSONA는 발매 전 선주문 268만 장, 발매 첫 주 판매량 213만 장을 돌파하며 화제를 모았다. 또한 미국 ‘빌보드 200’ 1위, 한국 가수 최초 영국 ‘오피셜 앨범 차트 톱 100’ 1위에 오르며 역대급 기록을 세우고 있다.한편, 방탄소년단은 지난 4일(이하 현지시간)과 5일 미국 로즈앤젤레스 로즈볼 스타디움 공연을 성공적으로 마치고, 오는 11일과 12일 시카고 솔저 필드에서 ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ 투어를 이어간다./wp@heraldcorp.com