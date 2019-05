[포토뉴스] 삼성전자 ‘더 월’ SID 최고의 디스플레이상

삼성전자의 마이크로 LED 기반 모듈러 디스플레이 ‘더 월(The Wall)’이 SID(Society for Information Display,국제정보디스플레이학회)로부터 ‘올해 최고의 디스플레이’로 뽑혔다. 삼성전자 ‘더 월’은 오는 12~17일(현지시간)까지 미국 산호세에서 열리는 ‘디스플레이 위크 2019 (Display Week 2019)’에서 ‘올해의 디스플레이(Display of the Year)’ 상을 수상한다고 9일 밝혔다. SID는 매년 디스플레이, 디스플레이 애플리케이션, 디스플레이 부품 등 3개 부문으로 나눠 시상하고 있으며, 이 중 ‘더 월’이 수상한 ‘올해의 디스플레이’ 상은 새로운 기술과 혁신을 선보인 최고의 디스플레이에 수여하는 상이다. SID 어워드 위원회 웨이 첸(Wei Chen) 위원장은 “‘더 월’은 기존 디스플레이의 한계를 극복한 혁신적인 솔루션으로 디스플레이의 미래를 보여줬다”며 “삼성전자가 업계 1위라는데 안주하지 않고 지속적인 혁신을 추구하고 있는 점도 높은 평가를 받았다”고 수상 이유를 밝혔다. 제품의 상품기획·개발·마케팅에 참여한 삼성전자 직원들이 경기도 수원시에 위치한 삼성전자 디지털시티에서 ‘더 월’을 소개하고 있다. [삼성전자 제공]