조광한 남양주시장, ‘5월에는 Thank You Pay-N으로 쏜다’ 결제 릴레이 캠페인 동참

[헤럴드경제(남양주)=박준환 기자]조광한 남양주시장이 지역화폐 결제 릴레이 캠페인 '5월에는 Thank You Pay-N으로 쏜다'의 첫 주자로 참여했다.조 시장은 지난 2일 남양주시청 후문에 위치한 동네 커피전문점(아띠바시)에서 기업지원과 직원들에게 커피를 사고 Thank You Pay-N카드로 직접 결제하는 인증샷을 찍어 페이스북에 게시했다.이번 캠페인은 남양주 지역화폐 발행에 따른 이용활성화 붐조성을 위해 Thank You Pay-N카드로 동네상점에서 결제하는 인증샷을 찍어 SNS에 올린 후 '#남양주지역화폐'태그와 다음주자 3명을 지명하는 릴레이 운동으로 5월 한달 간 진행된다.조 시장은 다음 릴레이 참여자로 추성운 산업경제국장, 성희승 동부상공회의소 회장, 이홍균 남양주시 기업커뮤니티협의회 총회장을 지명했다.조광한 시장은 "지역화폐가 성공적으로 정착할 수 있도록 각 분야 인사들과 직원들이 솔선수범하여 사용하고 지역화폐를 통해 지역 내 소비가 촉진되고 지역 경제가 선순환이 되어 소상공인이 행복하고 더불어 모든 시민이 행복한 남양주가 되길 기대한다"고 말했다.남양주 지역화폐 Thank You Pay-N 카드는 은행방문 없이 스마트폰에서 경기지역화폐 앱을 설치하여 무료카드를 신청하고 앱을 통해 연결한 은행계좌로 충전해서 사용할 수 있다.발행기념으로 5월 31일까지 개인 충전액의 10% 인센티브 지급 이벤트를 실시하고 있다.