머라이어 캐리 “인생 음악에 바칠 것”…‘2019 빌보드 뮤직 어워드’ 아이콘 상

[게티이미지]

[헤럴드경제=모바일섹션] 머라이어 캐리가 ‘2019 빌보드 뮤직 어워드’ 아이콘 상을 수상했다.1일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 ‘2019 빌보드 뮤직 어워즈(2019 BillBoard Music Awards, 2019 BBMAs)‘가 진행됐다.이날 머라이어 캐리는 ‘에이 노노(A NO NO)’ ‘올웨이즈 비 마이 베이비(Always Be My Baby)’, ‘위 빌롱 투게더(We Belong Together), ’히어로‘(Hero) 등 히트곡을 부르며 완벽한 가창력을 선보였다.’빌보드 아이콘 어워드‘ 주인공으로 호명된 머라이어 캐리는 “우리 아이들이 지금 이 자리에 앉아 있는데 생일이다 축하한다 외쳐달라”고 말해 큰 박수를 받았다.머라이어 캐리는 “좋은 순간이 있었지만 나쁜 순간도 있었다. 내 자신이 ’아웃사이더‘라는 생각도 들었고, 내가 잘 할 수 있는 것은 없다는 생각도 있었다”면서 “하지만 내가 갈 길은 이것이라고 믿었다. 인생을 음악에 바치기로 했다”고 소감을 밝혔다.이어 “팬들이 나를 지옥에서 구해줬다. 감사하다”며 “여러분도 다시 일어나고 스스로를 믿어라. 어려운 상황이 생겨도 극복해내라”고 말했다.한편, 방탄소년단은 ‘2019 빌보드 뮤직 어워드’에서 톱 소셜 아티스트에 이어 톱 듀오/그룹(Top Duo/Group) 부문 수상자로 호명되며 2관왕에 올랐다.