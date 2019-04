‘관세 폭탄’ 맞은 국산 세탁기, 미국 시장서 호평

미국의 대표적 소비자 전문매체인 컨슈머리포트가 추천한 LG전자의 통돌이 세탁기(모델명 WT7100CW).[컨슈머리포트 홈페이지]

미국의 대표적 소비자 전문매체인 컨슈머리포트가 추천한 LG전자의 드럼 세탁기(모델명 WM3500CW).[컨슈머리포트 홈페이지]

[헤럴드경제=이태형 기자] 최근 미국에서 해외 세탁기에 대한 관세 부과로 가격이 인상되는 상황에서도 현지 매체가 ‘관세 부담을 극복할 수 있는 세탁기(to Beat the Tariffs on Washing Machines)’로 국내 기업이 생산한 제품을 추천해 관심을 끌고 있다.26일 미국의 대표적 소비자 매체인 컨슈머리포트에 따르면 미국 시카고대학과 연방준비제도이사회의 연구 결과, 수입 세탁기에 대한 관세가 지난해 초에 부과된 이후 수입 세탁기 가격이 약 12% 상승했다.컨슈머리포트는 이어 전반적인 세탁기 가격의 인상 속에서도 ‘전체 평가 점수가 매우 우수하거나 비용이 900달러 이하(Overall Score of Very Good or Excellent and cost $900 or less)’의 제품 중에서 9개의 신뢰할 수 있는 세탁기 브랜드에 대한 평가와 리뷰를 제시했다.평가 결과 저가형 교반조(세탁봉) 세탁기를 제외한 통돌이, 드럼세탁기 전 부문에서 LG전자 세탁기가 최고의 제품으로 꼽혔다.통돌이세탁기 1위에 오른 LG전자 제품(모델명 WT7100CW)은 총점 81점을 받았다.컨슈머리포트는 “우리가 요구하는 최고 수준의 세탁성능을 갖춘 유일한 통돌이 세탁기로, 가격도 매력적이어서 구매를 추천한다”고 밝혔다.드럼세탁기 부문에서도 총점 86점을 받은 LG전자의 제품(모델명 WM3500CW)이 1위를 기록했다.추천 이유로 “컨슈머리포트가 테스트한 모든 제품 중 최고 수준임에도 가격은 700달러에 불과해 구매를 추천한다”며 “비슷한 다른 회사 제품들을 구입하려면 보통 1000달러 이상을 내야 한다”고 컨슈머리포트는 설명했다.컨슈머리포트는 이밖에도 교반조 세탁기 부문에서는 메이텍(Maytag) 제품을 1위로 추천했고, 켄모어(Kenmore), GE 제품들을 2~3위로 추천했다.이처럼 LG전자의 세탁기가 호평을 받는 데는 핵심부품인 ‘인버터 DD(Direct Drive)모터’가 주효했다는 평가다. ‘DD모터’는 모터와 세탁통을 직접 연결해 소음과 에너지소모량을 획기적으로 줄인데다 세탁통과 모터를 연결하는 별도 부품이 필요 없어 제품이 구조적으로 단순해지기 때문에 내구성도 뛰어나다.모터의 속도를 자유자재로 조절해 제품의 성능과 효율을 최고 수준으로 끌어올리는 인버터 기술도 장점으로 꼽힌다.업계 관계자는 “LG 세탁기는 핵심부품인 ‘인버터 DD(Direct Drive)모터’의 차별화된 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장에서 고객들로부터 꾸준하게 호평을 받고 있다”며 “특히 생활가전 분야에서 확보하고 있는 인버터 기술력은 업계 최고 수준으로 인정받고 있다”고 말했다.