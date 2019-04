한국무역협회는 국내 IT 기업의 해외판로 개척을 위해 24일부터 이틀간 삼성동 코엑스에서 ‘글로벌 ICT 빅바이어 초청 수출상담회’를 개최한다고 밝혔다. 이번 상담회를 위해 중국, 미국, 일본, 인도네시아 등 10개국에서 42개 대형 통신사와 IT 유통 바이어들이 대거 한국을 방문했다. 25일 무역협회가 개최하는 해외 진출전략 세미나에는 미국, 중국, 인도, 인도네시아, 홍콩 등 5개국 바이어들이 강연자로 나서 현지 IT시장 동향과 전망, 비즈니스 전략 등을 발표한다.



무역협회 김현철 글로벌마케팅본부장은 “이번 수출 상담회는 글로벌 빅바이어들에게 한국의 높은 IT 기술력을 어필할 수 있는 좋은 기회”라며 “우리 기업들이 후속 협상부터 수출계약 및 거래성사까지 이어갈 수 있도록 적극 지원하겠다”고 강조했다.



이정환 기자/attom@