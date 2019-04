메르세데스-벤츠 코리아(주)가 C-클래스에 플러그인 하이브리드(PHEV) 구동 시스템의 효율성을 더한 더 뉴 C 350 e(The New C 350 e)를 19일 국내에 공식 출시한다고 밝혔다.더 뉴 C 350 e는 벤츠 코리아가 국내에 런칭하는 첫 PHEV 하이브리드 세단 모델로, 지난해 출시된 국내 최초 미드 사이즈 PHEV SUV 더 뉴 GLC 350 e 4MATIC에 이은 국내 두 번째 PHEV 모델이기도 하다.더 뉴 C 350 e에는 가솔린 엔진과 전기 모터가 결합해 구동되는 벤츠의 PHEV 기술인 EQ POWER가 적용됐다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지 단 5.9초 만에 도달할 수 있고, 최고 속도는 시속 250㎞까지 낼 수 있다. 동급 최고 수준의 안전 및 편의 사양이 기본 탑재됐다. 가격은 부가세 포함 6400만원이다.박혜림 기자/rim@