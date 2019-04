방탄소년단 ‘페르소나’ 美 빌보드200 ‘1위’ 벌써 세 번째…아미팬들 “뿌듯해요”

[방탄소년단 SNS/공식 홈페이지 캡처]

[헤럴드경제=모바일섹션] 그룹 방탄소년단(BTS)의 새 앨범 ‘맵 오브 더 솔: 페르소나(Map of the soul: Persona)’가 미국 빌보드에서 세 번째 정상을 차지하며 K팝 역사를 다시 썼다.15일(이하 현지시간) 빌보드가 홈페이지에 올린 예고 기사에 따르면 방탄소년단이 지난 12일 공개한 새 앨범 ‘맵 오브 더 솔: 페르소나’는 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 1위를 기록했다.방탄소년단이 빌보드 정상을 휩쓴 건 지난해 5월 정규 3집 ‘러브 유어셀프 전 티어(LOVE YOURSELF 轉 Tear)’, 지난해 9월 리패키지 앨범 ‘러브 유어셀프 결 앤서(LOVE YOURSELF 結 ANSWER)’ 발매 이후 세 번째다.빌보드는 “방탄소년단이 오는 18일까지 20만점에서 22만5000점의 앨범 수치를 얻을 것으로 보인다”며 “‘맵 오브 더 솔: 페르소나’가 1위로 등장할 4월 27일자 ‘빌보드 200’ 차트는 오는 21일 홈페이지에 공개된다”고 밝혔다.방탄소년단은 지난해 ‘러브 유어셀프 결 앤서’때 발매 첫 주 18만5000점을 얻어 빌보드 200 1위를 차지했다. 빌보드 예상대로 20만점 이상을 얻는다면 전작 성적을 뛰어넘게 된다.빌보드는 전통적인 앨범 판매량(traditional album sales)과 디지털음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(Track equivalent albums·TEA), 그리고 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(Streaming equivalent albums·SEA) 세 가지를 섞어 앨범 판매량을 나타낸다.이때 음원 10곡을 다운받거나, 1500곡을 스트리밍 서비스 받은 경우 전통적인 앨범 1장을 산 것으로 간주한다.방탄소년단은 지난 13일 NBC ‘새터데이 나이트 라이브(SNL)’에서 신곡 무대를 최초 공개했다.방탄소년단은 오는 17일 서울 동대문디자인플라자에서 글로벌 기자간담회를 연다. 이어 5월 4∼5일 미국 로스앤젤레스를 시작으로 시카고와 뉴저지를 거쳐 브라질상파울루, 영국 런던, 프랑스 파리, 일본 오사카와 시즈오카 세계 8개 지역에서 ‘러브 유어셀프: 스피크 유어셀프(LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF)’ 스타디움 투어를 개최한다.