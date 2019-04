방탄소년단 ‘DNA’ 한국 그룹 두 번째 7억뷰 돌파…첫 번째 누구?

14일 서울 종로구의 한 음반매장에 지난 12일 발매한 방탄소년단(BTS)의 미니앨범 ‘맵 오브 더 솔 : 페르소나’(MAP OF THE SOUL : PERSONA)가 전시돼 있는 모습. [연합]

[헤럴드경제=모바일섹션] 그룹 방탄소년단의 ‘DNA’뮤직비디오가 유튜브 7억 뷰를 돌파했다.소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면 ‘러브 유어셀프 승 허(LOVE YOURSELF 承 HER)’타이틀 곡 ‘DNA’는 15일 오전 3시 32분 유튜브 조회 수 7억 건을 넘겼다. 한국 그룹의 뮤직비디오 가운데 7억 뷰는 블랙핑크 ‘뚜두뚜두’이후 이번이 두 번째다.‘DNA’는 앞서 K-팝 그룹 최초로 6억 뷰를 달성한 뮤직비디오로 2017년 9월 공개 이후 빌보드 메인 차트 ‘핫 100’에서 4주 연속 이름을 올렸다. 지난해 2월 미국레코드산업협회(RIAA)로부터 골드 디지털 싱글 인증을 받았다.아울러 전날에는 ‘페이크 러브(FAKE LOVE)’ 뮤직비디오가 유튜브 5억 뷰를 달성했다. ‘페이크 러브’는 빌보드 ‘핫 100’에서 10위를 차지해 한국 그룹 최고 순위를 거머쥐었다.이로써 방탄소년단은 7억 뷰를 넘긴 ‘DNA’를 비롯해 ‘불타오르네’, ‘페이크 러브’까지 총 3편의 5억 뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.이밖에도 ‘쩔어’, ‘마이크 드롭(MIC Drop)’리믹스, ‘피 땀 눈물’, ‘아이돌(IDOL)’이 4억 뷰, ‘세이브 미(Save ME)’, ‘낫 투데이(Not Today)’가 3억 뷰, ‘상남자’, ‘봄날’이 2억 뷰, ‘데인저(Danger)’, ‘아이 니드 유(I NEED U)’, ‘런(RUN)’, ‘작은 것들을 위한 시(Boy with Luv)’가 1억 뷰를 넘겼다.onlinenews@heraldcorp.com