기아차, 2020년형 THE K9 출시…디자인ㆍ고객 편의사양 강화

2020년형 THE K9 스포티 컬렉션 [기아차 제공]

[헤럴드경제=박혜림 기자] 기아자동차㈜는 15일 디자인 요소를 강화하고 고객 선호 최첨단 편의사양을 확대 적용한 플래그십 세단 ‘2020년형 THE K9’을 출시했다.기아차는 내비게이션 지도 및 소프트웨어를 무선으로 다운로드해 자동으로 업데이트하는 ‘내비게이션 자동 무선 업데이트(OTA, Over The Air Update)’를 전트림 기본 탑재했다. 터널 연동 자동 제어에서 적용 지역이 확대된 외부공기 유입 방지 제어를 전트림 기본 적용했다. 외부공기 유입 방지 제어는 내비게이션과 연계해 터널이나 악취 등의 비청정예상지역 진입 시 자동으로 창문을 닫고, 공조를 내기 순환 모드로 전환해주는 기능이다.여기에 기아차는 THE K9의 외관 몰딩부에 유광 크롬을 적용한 기본 디자인과 신규 디자인 스포티 컬렉션을 선보여 고급스런 품격을 자랑하는 2020년형 THE K9을 완성했다.기본 디자인은 라디에이터 그릴 테두리, 범퍼 몰딩, 사이드 가니쉬, 리어 콤비네이션 램프 베젤 등 외관의 모든 몰딩부에 유광 크롬을 적용해 클래식한 품격과 고급스러움을 극대화했다.신규 디자인 스포티 컬렉션은 역동적인 셀들이 나타내는 입체적 패턴의 라디에이터 그릴, 입체감있는 휠 중심과 얇은 스포크로 구성된 신규 19인치 휠, 라디에이터 그릴 테두리와 휠을 포함한 외관 몰딩부에 적용된 새틴 크롬이 특징이며 전트림에서 선택 가능하다.2020년형 THE K9의 가격은 ▷가솔린 3.8 모델이 플래티넘Ⅰ 5419만원 ▷플래티넘Ⅱ 5871만원 ▷플래티넘Ⅲ 6818만원 ▷그랜드 플래티넘 7628만원 ▷3.3 터보 모델이 마스터즈Ⅱ 6558만원 ▷마스터즈Ⅲ 7289만원 ▷그랜드 마스터즈 8099만원 ▷5.0 모델이 퀀텀 9179만원이다.한편 기아차는 2020년형 THE K9의 출시와 THE K9 브랜드 런칭 1주년을 기념해 프리미엄 이벤트를 시행할 예정이다.2020년형 THE K9 시승 고객들에게는 추첨을 통해 제주 해비치 호텔 숙박권과 THE K9 시승차 대여 혜택을, 기존 THE K9 구매 고객들에게는 추첨을 통해 강릉 씨마크 호텔의 숙박권을 제공한다.기아차 관계자는 “2020년형 THE K9은 운전자를 배려하는 최첨단 기술, 다양한 고객의 취향을 고려한 품격있는 디자인, 운전자와 교감하는 실내를 자랑한다”며 “고급 대형 세단을 기대하는 고객들의 요구사항을 반영해 더 큰 만족을 제공하기 위해 노력할 것”이라고 밝혔다.