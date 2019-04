삼성SDS 블록체인 해외진출 본격 추진

[헤럴드경제=정태일 기자]삼성SDS가 기업형 블록체인 플랫폼 넥스레저의 해외진출을 본격 추진한다.삼성SDS는 인도 마힌드라 그룹 계열사 테크 마힌드라와 업무 협약을 체결했다고 14일 밝혔다.테크 마힌드라는 전세계 900여개 기업에 IT서비스를 제공하는 글로벌 기업으로 12만여 명의 IT 전문 인력을 보유하고 있다.이번 협약을 통해 삼성SDS는 테크 마힌드라와 공동으로 인도, 미국, 유럽에서 블록체인 사업기회를 발굴하고, 넥스레저 고도화를 위한 기술 개발도 협력할 계획이다.삼성SDS는 2017년부터 금융, 제조, 물류, 공공 등 다양한 분야에 넥스레저를 적용했다.이러한 성과로 글로벌 IT 리서치 기관 가트너는 삼성SDS 넥스레저를 2018년 블록체인 플랫폼 시장의 대표 벤더로 선정한 바 있다.삼성SDS는 하이퍼레저 패브릭에 적용해 거래 처리속도를 향상시키는 넥스레저 가속기를 지난 2월 ‘IBM Think 2019’에서 공개했다.홍혜진 삼성SDS 블록체인센터장(전무)은 “삼성SDS는 다양한 분야에서 사업을 수행하며 인정받은 역량으로 고객이 블록체인 기반 디지털 혁신을 이루도록 지원할 것”이라며, “기업형 블록체인 분야 글로벌 사업을 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.killpass@heraldcorp.com