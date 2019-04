‘가장 낮은 곳에서 달려라’…‘LG 사해(死海) 울트라 마라톤’ 열려

LG전자가 후원하는 LG 사해 울트라 마라톤이 12일 요르단 암만에서 열렸다. 이 대회에는 6세 어린아이부터 70세 노인까지 다양한 연령대의 7000명이 참가했다. 참가자들이 마라톤 시작 지점에서 힘차게 출발하고 있다.[LG전자 제공]

[헤럴드경제=이태형 기자]LG전자가 12일(현지시간) 요르단 수도 암만에서 열린 ‘LG 사해(死海) 울트라 마라톤’을 후원했다.올해 25회째를 맞는 이 대회는 수익금 가운데 20%가 요르단 청소년, 시리아 및 팔레스타인 난민, 암환자 등을 위해 사용된다. LG전자는 지난 2017년 후원 계약을 맺고 3년째 이 대회를 후원하고 있다.중동지역의 대표적 축제인 사해 울트라 마라톤은 ‘세상에서 가장 낮은 곳에서 달려라(Run at the Lowest Point on Earth)’라는 슬로건처럼 마라톤이 열리는 세계 어느 장소보다 낮은 해발 -418m에서 열린다. 해마다 세계 각지에서 모인 수천 명의 참가자들이 50㎞, 21㎞, 10㎞, 2.7㎞ 등 다양한 코스를 달린다. 이 대회에 올해 30개국에서 7000여명이 도전했다.LG전자 레반트법인장 김동현 상무는 “현지 고객들의 마음을 사로잡는 다양한 마케팅 활동을 통해 요르단을 비롯한 중동지역에서 프리미엄 브랜드 이미지를 높여갈 것”이라고 말했다.thlee@heraldcorp.com