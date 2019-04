KB증권, 최고 수익률 8.6% DLS 및 ELS 9종 공모

[헤럴드경제=강승연 기자]KB증권(사장 박정림, 김성현)은 오는 12일까지 최고 8.6%의 수익률을 제공하는 파생결합증권(DLS) 2종과 주가연계증권(ELS) 7종 등 총 9종의 상품을 공모한다고 9일 밝혔다.KB able DLS 238호(하이브리드 스텝다운형)는 서부 텍사스산 중질유 최근월 선물과 북해산 브렌트유 최근월 선물, 홍콩항셍중국기업지수(HSCEI)를 기초자산으로 하며, 3년 만기에 6개월 단위로 조기상환 기회와 최고 연 8.6%(이하 세전)의 수익을 제공한다.KB able DLS 237호(커머디티 스텝다운형)는 서부 텍사스산 중질유 최근월 선물과 북해산 브렌트유 최근월 선물을 기초자산으로 하며, 약 2년 만기에 6개월 단위로 조기상환 기회와 최고 연 6.2%의 수익을 제공한다.KB able ELS 855호(3인덱스 스텝다운형)의 기초자산은 닛케이225지수, HSCEI, 스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수이며, 예상 수익률은 최고 6.3%이다.KB able ELS 854호(3인덱스 리자드 스텝다운형)는 855호와 기초자산은 같고, 최고 수익률은 5.8%이다.KB able ELS 850호(3인덱스 슈퍼리자드 울트라 스텝다운형)는 닛케이225지수와 HSCEI, 유로스탁스50지수를 기초자산으로 하며, 최고 연 4.0%의 수익률을 제공한다.KB able ELS 851호(3인덱스 슈퍼리자드 스텝다운형)는 S&P500, HSCEI, 유로스탁스50를 기초자산으로 하는 데서 차이가 있다.KB able ELS 853호(3인덱스 스텝다운형)는 기초자산은 같고 최고 수익률은 5.1%다.KB able ELS 852호(3인덱스 스텝다운형)의 경우, 닛케이225, HSCEI, 유로스탁스50을 기초자산으로, 최고 연 4.5%(세전)의 수익을 제공한다.KB able ELS 856호(3인덱스 월지급식 스텝다운형)는 닛케이225, HSCEI, 유로스탁스50지수를 기초자산으로 하며, 최고 연 5.1%의 수익을 지급한다.이번에 공모하는 ELS 상품은 모두 3년 만기에 6개월 단위로 조기상환 기회를 제공하며, 원금 손실이 발생할 수 있는 원금비보장형 상품이다. 기타 상세한 내용은 KB증권 전국 각 지점이나 고객센터로 문의하면 된다.spa@heraldcorp.com