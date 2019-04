AFC 11, 배명호ㆍ문기범ㆍ레모스 ‘트리플 타이틀전’

[헤럴드경제=조용직 기자]오는 4월 8일 신도림 테크노마트에서 ‘AFC(엔젤스파이팅 챔피언십ㆍ대표 박호준) 11 대회가 개최된다.‘챌린지포뉴챔피언스(Challenge for New Champions)’란 부제에서 보듯 이번 대회는 AFC 종합격투기 부문 챔피언 세 명이 한자리에 모여 타이틀 방어전을 치르는 호화로운 대진으로 꾸며졌다.메인이벤트에는 웰터급 챔피언 배명호(34ㆍ팀매드)가 강력한 타격가 요나스 보에노(35ㆍ브라질)와 맞붙는다. 본래 둘은 AFC 10에서 대결할 예정이었으나, 배명호는 부상으로 한 차례 만남이 취소된 후 3달여 만에 재회하게 됐다.배명호는 “내가 9연승이고 상대가 8연승이다. 격투기는 누구의 연승이 깨지느냐가 묘미 아니겠나”라며 기대감을 키웠다.준메인이벤트에는 페더급 챔피언 문기범(30ㆍ팀매드)이 AFC 최초 3차 방어에 도전한다. 상대는 전 URCC 페더급 챔피언 ‘언데드’ 이도겸(30ㆍ왕호 MMA)이다.무제한급 챔피언 자코모 레모스(31ㆍ브라질)는 초대챔피언이었던 ‘코리안 베어’ 임준수(38ㆍAFC)를 상대로 방어에 나선다.이 밖에 라이트급 김경표(28ㆍMMA스토리)-빅토르 토파넬리(33ㆍ브라질), 페더급 ‘매드 조커’ 조성원(31ㆍ팀매드)-이진세(26, 대전 팀JS) 등의 경기가 펼쳐진다.이번 대회는 KBS N 스포츠와 네이버 스포츠 LIVE로 시청할 수 있다.일시 : 2019년 4월 8일 월요일 오후 7시장소 : 신도림 테크노마트 특설 케이지방송 : KBS N 스포츠 독점 생중계모바일 : 네이버 스포츠 LIVE 중계[웰터급 타이틀전] 조나스 보에노 vs 배명호[페더급 타이틀전] 이도겸 vs 문기범[무제한급 타이틀전] 임준수 vs 자코모 레모스[라이트급 매치] 빅토르 토파넬리 vs 김경표[페더급 매치] 이진세 vs 조성원[웰터급 매치] 안경준 vs 안재영[엔젤스히어로즈 슈퍼파이트][입식 밴텀급] 정기한 vs 이규동[라이트급] 장현진 vs 박상현