태연, 명불허전 음원퀸…신곡 ‘사계’ 음원 올킬

[헤럴드경제=서병기 선임기자]‘보컬여신’ 소녀시대 태연이 신곡 ‘사계 (Four Seasons)’로 음원 차트 1위를 싹쓸이, 음원퀸다운 저력을 입증했다.지난 24일 오후 6시 공개된 태연의 새 싱글 타이틀 곡 ‘사계 (Four Seasons)’는 멜론, 지니뮤직, 플로, 엠넷뮤직, 벅스, 올레뮤직, 소리바다, 바이브(네이버뮤직) 등 각종 음원 차트 1위(오전 8시 기준)를 기록해, 태연의 최강 파워를 다시 한번 확인시켜 주었다.신곡 ‘사계 (Four Seasons)’는 어쿠스틱 기타 중심의 악기 구성이 인상적인 얼터너티브 팝 장르의 곡으로, 사랑의 심리를 사계절의 변화에 맞춰 표현한 가사와 태연의 감성적인 보컬이 어우러져, 음악 팬들을 매료시킨다.또한 이번 싱글에는 ‘사계 (Four Seasons)’와 ‘Blue’ 2곡이 수록되어 있어, 태연의 섬세한 보컬과 깊은 감성을 느끼기에 충분하다.한편, 태연은 지난 23~24일 서울 잠실 실내체육관에서 앙코르 콘서트 <’s…one TAEYEON CONCERT>를 성황리에 마쳤다./wp@heraldcorp.com