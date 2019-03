방탄소년단, 4개 앨범 美아마존 예약판매 연속 '1위'

방탄소년단. [OSEN]

[헤럴드경제=모바일섹션] 각종 기록을 갈아치우고 있는 그룹 방탄소년단이 미국 최대 온라인 전자상거래업체 아마존에서 4개 앨범 연속 베스트셀러 1위에 올랐다.14일 소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면 방탄소년단이 4월 12일 세계에 동시 발매할 새 앨범 ‘맵 오브 더 솔: 페르소나(MAP OF THE SOUL: PERSONA)’는 13일(이하 현지시간) 아마존 예약판매 시작 하루 만에 CD와 바이닐(CDs & Vinyl) 부문 베스트셀러 1위를 차지했다.방탄소년단은 업계 최초로 지난 2017년 ‘러브 유어셀프 승 허(LOVE YOURSELF 承 Her)’를 시작으로 아마존에 앨범을 정식 유통해 사전 예약판매를 진행했다.이 앨범을 비롯해 지난해 ‘러브 유어셀프 전 티어(LOVE YOURSELF 轉 Tear)’와 ‘러브 유어셀프 결 앤서(LOVE YOURSELF 結 Answer)’모두 1위에 올랐다.방탄소년단은 새 앨범 발매 후 4월 13일 미국 NBC에서 생방송 되는‘새터데이 나이트 라이브(Saturday Night Live)’로 컴백한다