BTS 컴백 소식에 관련주 강세

[헤럴드경제=윤호 기자]그룹 방탄소년단(BTS)이 오는 4월 새 앨범으로 컴백한다는 소식에 12일 관련주가 강세로마감했다.이날 유가증권시장에서 디피씨는 전 거래일보다 8.94% 오른 7190원에 거래를 마쳤다.디피씨 자회사 스틱인베스트먼트는 방탄소년단 소속사 빅히트엔터테인먼트에 투자해 주요 주주로 있다.관계사 LB인베스트먼트가 빅히트엔터테인먼트 지분을 보유해 방탄소년단 수혜주로 엮이는 엘비세미콘도 8.37% 오른 7120원에 마감했다.전날 빅히트엔터테인먼트와 K팝 아이돌 육성을 위한 합작 법인 빌리프랩을 설립한다고 발표한 CJ ENM(3.74%)도 상승세를 기록했다.이날 빅히트엔터테인먼트는 방탄소년단이 4월 12일 새 앨범 ‘맵 오브 더 솔 : 페르소나’(MAP OF THE SOUL : PERSONA)를 발표한다고 밝혔다.이 앨범은 지난해 8월 발표한 ‘러브 유어셀프 결 앤서’(LOVE YOURSELF 結 Answer) 이후 8개월 만의 신보다. 지난 2년 6개월간 선보인 ‘러브 유어셀프’에 이은 새 이야기를 담고 있다.youknow@heraldcorp.com