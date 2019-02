KB證, 일임형 랩어카운트 계좌 잔고 1.5조 돌파

[헤럴드경제=강승연 기자]KB증권(사장 박정림, 김성현)은 2017년 7월 출시한 일임형 랩어카운트 계좌인 ‘KB able Account’가 잔고 1조5000억원을 돌파했다고 27일 밝혔다.‘KB able Account’는 통합자산관리계좌(UMA) 체계를 사용해 하나의 계좌에서 다양한 자산을 거래하고 관리할 수 있는 일임형 랩어카운트 서비스로, 26일 현재 1조5777억원을 판매 중이다.특히 고객의 투자 성향에 따라 세부적인 포트폴리오 유형을 제공하는 자산배분형 가입자의 잔고가 가장 많았다. 작년 말까지 지속된 글로벌 금리 인상 기조와 최근 글로벌 경제둔화 상황 속에서 KB증권의 전문적인 일임 맞춤 운용에 대한 고객의 관심이 높았기 때문이다.운용수익률은 준수하다는 평가다. 2017년 출시된 모든 투자형 포트폴리오가 벤치마크(BM) 대비 양호한 수익률을 보이고 있고, 작년 1월 출시된 멀티자문형의 경우 BM 대비 약 17%의 초과수익률(20일 기준)을 기록 중이다.이에 힘입어 법인, 기관투자자 사이에서 운용 노하우에 대한 평가도 높아졌으며, 최근 거액의 법인 맞춤형 자금을 잇따라 유치해내고 있다는 설명이다.KB증권의 전체 랩어카운트 잔고는 2017년 말 3조4500억원에서 현재 5조1800억원을 웃도는 수준으로 2조원 가까이(1조7200억원) 증가했다. 같은 기간 KB able Account의 잔고는 약 1조3000억원 늘었다.한편 KB증권은 법인 자산관리 시장의 운용 노하우를 KB금융그룹 VVIP 고객들에게 제공하기 위한 서비스 출시를 검토 중이다. 주식, 채권과 같은 전통자산뿐 아니라 글로벌 대체 상품을 활용해 시장 등락과 상관 없이 수익추구가 가능한 포트폴리오 서비스로, 기존에는 거액의 기관 투자자들에게만 제공해 왔다.김유성 KB증권 Wrap운용부장은 “글로벌 경기가 Late Cycle(경기 확장국면의 후반부)에 진입하고 있는 상황에서, 대체투자와 채권에서 투자 기회를 찾을 수 있다”며 “‘KB able Account’를 통해 우수한 대체투자 상품을 소개하고, 고객의 자산을 포트폴리오로 관리하는 체계를 확립하는 등 자산관리 서비스의 수준을 한 단계 업그레이드할 계획”이라고 말했다.spa@heraldcorp.com