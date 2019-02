‘이 구역을 도끼로 까시오’…북부청사 경기포럼, 도민들에 개방

[헤럴드경제(의정부)=박준환 기자]경기도청 북부청사의 대표적 인문ㆍ사회 교양 함양 강좌인 ‘북부청사 경기포럼’이 26일 처음으로 도민들에게 개방돼 진행됐다.이날 평화누리홀에서 진행된 포럼은 올해부터 ‘열린 행정’의 일환으로 공직자 외에도 일반 도민들도 누구나 참여할 수 있도록 참석범위를 확대했다.‘북부청사 경기포럼’은 공직자들이 인문ㆍ사회ㆍ과학ㆍ건강 등 다양한 분야의 정보를 습득하고 교양을 함양할 수 있도록 경기도청 북부청사에서 매월 실시하고 있는 강좌 프로그램.이번 포럼은 200여명이 참석한 가운데 한국교통연구원 안병만 박사가 ‘교과서에 안 나오는 북한의 교통이야기’라는 주제로 진행했다.북한을 58차례 방문했다는 안 박사는 신의주역에서 압록강을 거쳐 중국 단동으로 운행하는 기차를 비롯해 고려항공, 헬기, 화물차, 선박 등 각종 수통수단과 기차역, 신의주 시내모습 등을 직접 촬영한 사진과 동영상을 통해 상세히 설명했다.특히 고려항공에는 비상구를 ‘CUT OUT IN THIS AREAㆍ이 구역을 도끼로 까시오’라고 적시, 눈길을 끌었다.안 박사는 현재 한국교통연구원의 선임연구위원과 유라시아북한인프라연구소 소장을 역임하고 있으며, 남ㆍ북 철도전문가이자 북한의 경제ㆍ교통 분야에 국내 손꼽히는 전문가로 알려져 있다.한편 ‘북부청사 경기포럼’은 남녀노소 누구나 사전신청을 통해 무료로 참여가 가능하다.pjh@heraldcorp.com