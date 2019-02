트럼프 “사상 최대 규모 독립기념일 행사 열 것”…‘열병식’ 꿈 이루나

도널드 트럼프 미국 대통령. [로이터]

[헤럴드경제=김현경 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 7월 4일 독립기념일에 사상 최대 규모의 행사를 개최하겠다고 예고했다. 그동안 열망을 드러내온 열병식(군사 퍼레이드) 형태가 예상되는 가운데, 일각에선 막대한 비용 등이 문제로 제기되고 있다.트럼프 대통령은 24일(현지시간) 트위터에서 “날을 잡아둬라(HOLD THE DATE)! 7월 4일 워싱턴 D.C.에서 역사상 가장 큰 규모의 행사를 개최할 것”이라고 밝혔다.이어 “행사는 ‘미국에 대한 경례(A Salute To America)’로 불릴 것이며 링컨기념관에서 열릴 예정이다. 거대한 불꽃놀이와 즐길거리, 당신이 좋아하는 대통령, 즉 내 연설이 있을 것이다!”라고 말했다.트럼프 대통령은 지난 12일 각료회의를 주재한 자리에서 “7월 4일이나 그 무렵에 ‘미국에 대한 경례’ 행사를 하는 방안을 생각 중”이라고 언급한 바 있다.당시에도 그는 행사 장소로 링컨기념관을 거론했으며, 데이비드 번하트 내무장관 대행에게 행사 준비를 맡겼다.트럼프 대통령이 말한 행사는 열병식 형태가 될 가능성이 높다.트럼프 대통령은 2017년 7월 프랑스를 방문했을 당시 파리에서 열린 프랑스대혁명 기념 열병식을 관람한 뒤 “내가 본 최고의 열병식 중 하나”라며 미국에서도 열병식을 개최하는 방안을 추진해왔다.지난해 국방부는 재향군인의 날이자 제1차 세계대전 종전 100주년인 11월11일쯤 열병식 개최를 추진하고 있다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 열병식 장소로 백악관과 의사당이 연결되는 워싱턴 D.C. 펜실베이니아 애비뉴를 원했던 것으로 알려졌었지만, 이는 예산 문제로 무산됐다.매년 7월 4일에는 워싱턴 D.C. 일대에서 복수의 기념행사가 열린다. ‘미국 독립기념일 퍼레이드’와 전국으로 생중계되는 연례 콘서트 등이 대표적이다.워싱턴포스트(WP)는 트럼프 대통령이 추진 중인 행사가 기존 행사를 대체할지, 혹은 함께 진행될지 불명확하며 어디서 예산을 마련할지도 알 수 없다고 전했다.무리엘 바우저 워싱턴 D.C. 시장의 대변인인 라토야 포스터는 성명을 내고 “우리는 이런 행사들이 포괄적이고 다양하며 모두를 환영할 때에만 진정으로 미국에 경의를 표하게 된다는 것을 알고 있다”고 밝혔다.바우저 시장은 지난해 11월 11일 대규모 열병식을 준비하던 트럼프 대통령을 비판한 바 있다.그는 트럼프 대통령이 예산 문제로 열병식을 취소하면서 지역 정치인을 탓하자 “나는 워싱턴 D.C. 시장이며 백악관의 리얼리티 스타에게 현실적인 비용을 알린 지역 정치인”이라며 “한심하다(sad)”고 트위터에 적었다.당시 언론은 열병식 비용이 백악관 예상보다 3배 이상 많은 9200만달러(약 1000억원)에 달한다고 보도했다.그럼에도 트럼프 대통령은 “아마도 우리는 비용이 줄면 내년에 워싱턴 D.C.에서 뭔가를 할 것”이라며 열병식 개최 의지를 고수해 왔다.그러나 열병식과 관련해 비용 문제와 국경일의 정치화 문제 등이 여전히 제기되고 있다고 WP는 전했다.블룸버그통신은 트럼프 대통령의 트윗을 조롱하는 “날을 잡아둬라(HOLD THE DATE)!” 패러디 트윗이 확산하고 있다고 보도했다.아나 나바로(Ana Navarro)라는 트위터 이용자는 “날을 잡아둬라! 우리는 12월 31일에 인류 역사상 최대 규모의 행사를 열 것”이라며 “그것은 ‘새해 이브’라고 불릴 것”이라는 글을 남겼다.로리 쿠퍼(Rory Cooper)라는 이용자 역시 “날을 잡아둬라! 우리는 10월 31일 역사상 최대 규모의 사탕 증정 행사를 열 것”이라면서 “그것은 ‘할로윈’이라고 불릴 것”이라고 썼다.백악관은 이날 대통령 트윗에 대한 논평 요청에 답하지 않았다고 WP는 전했다.