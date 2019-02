[MWC 2019]황창규 KT 회장, 세계 최초 5G폰 서비스 상용화 선언

황창규 KT 회장이 25일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 MWC19 바르셀로나에서 기조연설을 하고 있다. [KT 제공]

[헤럴드경제=바르셀로나(스페인) 정윤희 기자]황창규 KT 회장이 25일(현지시간) 열린 MWC19 바르셀로나 기조연설에서 세계 최초로 스마트폰을 이용한 5G 서비스를 시작한다고 선언했다.또, ‘5G 혁신 플랫폼(5G-as-a-Platform)’을 기반으로 인류 공영과 사회 발전에 기여하겠다는 비전을 제시했다.황창규 KT 회장은 스페인 바르셀로나에서 열린 MWC19 바르셀로나에서 ‘마침내 5G와 차세대 지능형 플랫폼을 실현하다(Now a Reality, KT 5G and the Next Intelligent Platform)’를 주제로 기조연설을 진행했다.지난 2015년에는 ‘5G, 미래를 앞당기다’, 2017년 ‘5G 너머 새로운 세상’을 주제로 기조연설을 한 데 이은 것이다.황 회장은 올해 기조연설에서 “눈앞의 현실로 다가온 5G가 인류에 공헌하는 기술이 돼야 한다”며 “5G는 진정한 모바일 실시간 커뮤니케이션을 실현시킬 뿐만 아니라 생명을 구하고 제조업의 패러다임을 변화시키는 등 사회적, 산업적으로도 깜짝 놀랄 변화를 가져올 것”이라고 말했다.황 회장의 기조연설은 대형 재난상황에서 5G 기술이 어떻게 생명을 구하는지 보여주는 영상으로 시작했다.황 회장은 이어 “KT는 세계 최초로 진정한 5G 모바일 서비스를 선보이려고 한다”고 선언한 후 품속에서 5G 스마트폰을 꺼냈다. 그는 해당 폰이 KT 5G 규격을 기반으로 만든 세계 최초 5G폰이라고 강조했다.황 회장은 5G 스마트폰에서 4K, 8K의 초고화질과 홀로그램이 가능해지고, 이를 토대로 살아있는 실시간 모바일 커뮤니케이션을 누릴 수 있다고 설명했다. 이와 함께 1인 방송도 모바일 다중접속시대로 진화하고, 가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 게임도 클라우드를 기반으로 할 것이라고 예상했다.특히, 5G 혁신이 기업대상 B2B 분야에서 두드러질 것이라고 강조했다. 실제 예로는 KT 5G를 기반으로 세계 최초 5G 조선소로 변모하고 있는 ‘현대중공업’을 제시했다.그는 “최첨단 5G 네트워크로 제조업 패러다임에 파괴적 혁신이 일어날 것”이라며 “KT는 중소기업을 위해 사용량만큼 비용을 지불하는 ‘5G 스마트팩토리’ 서비스를 개발했다”고 밝혔다.황 회장은 또, KT의 지능형 5G 네트워크가 ICT뿐 아니라 에너지, 환경, 보건 등 다양한 분야에서 혁신을 일으킬 것이라고 설명했다. 에너지 분야에서는 KT 에너지 관제 플랫폼(KT-MEG), 재난안전에서는 스카이십(Skyship), 환경에서는 에어맵 코리아(Air Map Korea), VR 미디어에서는 라이브 미디어 플랫폼을 구체적 사례로 들었다.아울러 글로벌 감염병 확산방지 플랫폼(GEPP)은 AI 기반의 빅데이터 분석을 통해 전염성이 강한 질병의 확산을 방지할 것이라고 강조했다.황 회장은 “KT가 5G를 지능형 네트워크를 넘어 ‘5G 혁신 플랫폼(5G-as-a-Platform)’이라는 지금껏 없던 새로운 플랫폼으로 진화시키고 있다”며 “5G 혁신 플랫폼은 산업 분야에서는 디지털 도입 및 사업모델 혁신을 가속화시키고, 각종 사회문제 해결에 기여할 것”이라고 말했다.그는 “지금껏 상상으로만 가능했던 것들을 현실로 만들어줄 5G는 궁극적으로 사람을 위한 기술, 인류의 진보에 기여하는 기술이 돼야 한다”며 “현재 반도체가 한국경제를 견인하고 있지만 몇 년 안에 5G 기반의 서비스, 솔루션, 콘텐츠는 한국뿐만 아닌 글로벌 경제를 움직이는 중심축이 될 것”이라고 덧붙였다.