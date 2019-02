LG전자 ‘시그니처 키친 스위트’, 美 ‘KBIS 2019’서 ‘주방 부문 최고상’ 수상

미국 최대 주방ㆍ욕실 전시회 ‘KBIS(The Kitchen & Bath Industry Show) 2019’에서 ‘주방 부문 최고상(Best of KBIS Kitchen Gold)’을 수상한 LG전자의 듀얼 퓨얼 프로레인지.[LG전자 제공]

미국 최대 주방ㆍ욕실 전시회 ‘KBIS(The Kitchen & Bath Industry Show) 2019’에서 미국주방욕실협회(NKBA)가 ‘30’s 초이스 어워드(30’s Choice Award)’에 선정한 칼럼형 와인 셀러.[LG전자 제공]

[헤럴드경제=이태형 기자]LG전자의 초프리미엄 빌트인 ‘시그니처 키친 스위트(SIGNATURE KITCHEN SUITE)’가 19일(현지시간)부터 21일까지 미국 라스베이거스에서 열린 미국 최대 주방ㆍ욕실 전시회 ‘KBIS(The Kitchen & Bath Industry Show) 2019’에서 주방 부문 최고상을 수상했다.LG전자는 KBIS를 주관하는 미국주방욕실협회(NKBA, National Kitchen and Bath Association)가 48인치 듀얼 퓨얼 프로레인지에 대해 “디자인과 기술의 한계를 뛰어넘은 혁신적인 주방가전”으로 평가하며 주방 부문 최고상인 ‘KBIS 베스트 키친 골드(Best of KBIS-Kitchen Gold)’를 수여했다고 25일 밝혔다.듀얼 퓨얼 프로레인지는 가스레인지, 인덕션, 오븐 등이 모두 가능하다.특히 이 제품은 지난해 미국의 주방ㆍ욕실 산업 전문지 KBB(Kitchen & Bath Business)가 선정한 올해의 주방가전(Kitchen Product of The Year)에 선정된 바 있다.한편 칼럼형 와인 셀러는 ‘30’s 초이스 어워드(30’s Choice Award)’에 선정됐다. 이 상은 30대 이하 연령의 업계 전문가 30명이 10개 카테고리에서 가장 혁신적인 제품을 선정한다. 칼럼형 와인 셀러는 스마트 홈(Smart Home Intergration) 부문에서 수상했다.이 제품에 있는 인공지능 기반 와인관리 앱은 와인 셀러에 저장된 와인 정보와 고객의 선호도를 학습해 와인의 위치와 음식에 어울리는 와인도 추천해 준다.LG전자 북미지역대표 겸 미국법인장 조주완 부사장은 “초프리미엄 빌트인 시그니처 키친 스위트는 차별화된 디자인과 성능을 앞세워 고객들에게 주방 공간의 새로운 비전을 꾸준히 제시할 것”이라고 말했다.