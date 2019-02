[빈지노 인스타그램]

[헤럴드경제=모바일섹션] 래퍼 빈지노(31·본명 임성빈)가 전역했다.17일 빈지노는 자신의 인스타그램(SNS)에 “BYE 육탄투혼 Hi Mom and Dad Steffi, 돌아왔습니다”라는 글과 함께 전역 인증샷을 공개했다.사진 속 빈지노는 부대 밖을 나와 자신을 기다리던 여자친구이자 독일인 모델인 스테파니 미초바를 만난 모습. 눈물을 흘리는 스테파니 미초바의 모습이 눈길을 끈다.빈지노는 이날 강원도 철원에 위치한 6사단 청성부대를 통해 병장으로 만기 제대했다.빈지노는 지난 2017년 5월 강원도 철원 6사단 신병교육대에 입소한 뒤, 훈련을 받고 청성부대에서 현역으로 복무해왔다.한편 빈지노는 지난 2010년 그룹 재지팩트로 데뷔했으며, 이후 그룹과 솔로 활동을 병행해 ‘Dali, Van, Picasso’, ‘연결고리’, ‘Life In Color’ 등 많은 히트곡들을 내놨다.onlinenews@heraldcorp.com