방탄소년단 제이홉 생일, 전 세계 아미들의 기부활동이 무려 35가지

-제이홉의 희망을 전세계로 전파하는 팬들의 선행 릴레이[헤럴드경제=서병기 선임기자]방탄소년단 제이홉의 생일(2월 18일)을 맞아 전세계 아미들의 크고 작은 선행이 이어지고 있다. 그런데 그 행사가 확인 된 것만 무려 35개다. 한마디로 어마어마하다.제이홉 팬클럽들에 따르면, 올해 제이홉 생일 선행 행사의 종류가 유독 많아진 것은 그가 올해 자신의 생일에 기부를 해보려고 한다고 미리 밝혔기 때문이다. 제이홉은 2019 방탄소년단 시즌그리팅 다이어리 2월 18일 생일 날짜란에 ‘기부해보기’ 라고 적었다.기부 활동의 종류도 워낙 다양하다.(#방탄소년단 #BTS #제이홉 #정호석 #제이홉생일기부 #생일기부) 대다수 기부가 제이홉에게서 그 단서를 얻고 있다. 희망(HOPE)을 포함하고 있는 이름 제이홉(JHOPE)에서 영감을 얻어 프로젝트 이름을 명명했다.(#HOPEonthestophunger, #홉천사도토리모금함,#HOPEcan, #HOPEthelittleprince, #dancerHOPE, #HOPEwishdreams, #HOPEforchildrenmy, #shinewithHOPE, #HOPEonthestreet, #HOPEworldblooddrive, #planting_HOPE, #HO2PEforest, #forestofHOPE)‘선샤인 호비’라 불리며 밝은 웃음을 보이던 제이홉의 평소 모습에 영감을 받아 프로젝트를 기획한 것도 있다. 구순구개열을 앓는 어린이들이 제이홉처럼 밝게 웃으며 살아가기를 바라는 마음에서 관련 기부가 이어졌다.(#SMILEwithhoseok, #totheonewiththeprettiestSMILEjunghoseok, #SUNSHINEkids, #SHINEwithhope)방탄소년단의 메인댄서이자 안무팀장인 제이홉의 포지션에 주목한 프로젝트도 기획됐다. 댄스교육이 어린이들에게 긍정적 영향을 준다는데 공감하고 관련 기부를 진행했다.(#operationJUSTDANCE, #dancerHOPE)제이홉이 평소 꽃을 좋아하고 특히 아미를 세잎 클로바(꽃말 행복)라고 말한 것에 주목한 프로젝트도 기획했다​. 중국묘목기부. 캐나다, 이탈리아, 칠레 산불피해 복구 기부 등이다.제이홉을 닮은 동물과 제이홉이 좋아하는 동물을 보호하기 위해서도 입양에 나섰다. 평소 제이홉은 아미들로부터 다람쥐 사슴 스누피 포차코 등의 캐릭터와 비교되며 사랑을 받았는데, 영국에서 멸종위기종인 붉은 다람쥐 입양 프로젝트를 성공시켰다. 제이홉의 믹스테잎 ‘Daydream’ 뮤직비디오에 나오는 플라밍고도 입양했다.그런가 하면 한국의 팬들은 지난 14일 제이홉의 고향 광주 북구에 백미 128포대를, 유기견보호단체(동물자유연대) 및 인명구조단체에 사료 700kg를 기부한 바 있다. 그리고 현재는 저체온증에 시달리는 신생아를 위한 털모자 뜨개질 재능기부, 위안부 할머니 후원을 위한 나눔의 집 모금, 기아대책본부와 트위터 제이홉 팬페이지(@HOPEONWORLD_TWT)가 협업하여 기획한 “Hope on STOP HUNGER” 프로젝트 등이 진행 중이다.이중 특히 “Hope on STOP HUNGER”는 53개국 기아아동에게 긴급구호 식량 등을 후원하는 캠페인으로, 현재 국내외 17개국가 500여명 팬들의 후원이 성황리에 이어지고 있다.한편, 방탄소년단은 지난 2016년 11월부터 유니세프와 함께 러브유어셀프 캠페인을 펼치면서 전세계 젊은이들에게 기부문화를 선도해왔다. 특히 멤버 제이홉은 자신의 활동명 J-HOPE처럼 평소 가사와 컨텐츠를 통해 팬들에게 희망과 위로의 메시지를 전달했다.“If 누군가에게 힘 누군가에게 빛, I wish I could be a Piece of Peace”- 제이홉 믹스테이프 P.O.P(Piece of Peace) 가사 중“작은 조각들이 하나로 모이면 어떻게 될까요? 어떤 큰 평화가 만들어질까요? 많은 사람들이 평화를 누리고, 행복하기를 바랍니다.” - 제이홉 “hopeworld behind” vlive 중■35개 기부 목록 및 특징(13개 완료, 22개 진행 중) ​?? 한국 아미 주관 (1~8) ??1. 전세계 기아아동을 위한 기부 / 유엔인증 기아대책본부 제휴2. 제이홉의 고향 광주 북구에 백미 10kg 128포대 (330만 원 상당) / 완료​3. 제이홉의 고향 광주 소재 보육원에 생리대 기부4. 유기견 인명구조견 사료 700kg 기부(175만 원) / 홉천사도토리모금함 / 완료​5. 동물 사료 131.2kg 동물행동권 카라에 기부 / 완료​6. 나눔의 집 후원 모금7. 마리몬드 소녀상 배치 공동구매 수익금 기부8. 세이브더칠드런 신생아 모자뜨기??해외 아미 주관 (9~16) 어린이 치료 목적 ??9. 페루 - 구순구개열 증상 어린이 14명 수술 및 1년치 치료비 기부 / 1차 완료​10. 구순구개열 증상 어린이 수술비 $1,218 기부 / 완료​11. 영국 - 구순구개열 증상 어린이 치료비 £153 모금 / 완료​12. 뉴질랜드 - 취약계층 어린이를 위한 음식,옷,신발, 헬스케어 지원을 위해 $320 모금 / 완료​13. 네덜란드 - 우울증과 중독, 자해, 자살에 허덕이는 사람들을 돕기 위한 기부14. 미국 휴스턴 - 어린이 암환자들의 긍정적 활동과 정서적 지원을 돕기 위한 기부15. 아픈 어린이와 청소년들을 돕는 어린왕자협회에 기부16. 아르헨티나 - 어린이 병원 기부?? 해외 아미 주관(17~22) 어린이 교육 목적 ??17. 미국 - 저소득층 댄스교육 지원을위한 기부18. 저소득층 방과후 댄스교육 지원을 위한 기부19. 베트남 - 형편이 어려운 어린이들에게 직접 만든 노트와 책가방 지원20. 필리핀 - 외곽 지역 원주민 초등생들에게 학용품 지원을 위한 기부21. 말레이시아 - 유니세프 ForEveryChild 프로그램 참여를 위한 기부행사 개최(2월16일)22. 터키 - 재정상황이 어려운 마을 학교를 돕기위한 기부 / 완료​?? 해외 아미 주관(23~26) 취약계층 지원 ??23. 방글라데시 - 2월18일 제이홉 생일 당일 노숙자들에게 점심 제공 예정24. 필리핀- 거리에 버려진 가난한 노인들에게 생필품 기부25. 스리랑카 - 2월17일 헌혈행사 개최 예정26. 캐나다 - 간호사 아미가 헌혈 참여 제안?? 해외 아미 주관 (27~30) 나무심기 목적 ??27. 중국 - 묘목 1,030 그루 기부 / 완료​28. 캐나다 - 2016년 맥머레이 대형산불 피해 복구 위한 나무심기 기부29. 이탈리아 - 나무심기 자선단체 Treedom 에 기부30. 칠레 - 2011 파타고니아 산불 피해 재건을 위한 나무심기 기부?? 해외 아미 주관(31~35) 동물 입양 목적 ??31. 영국 - 멸종위기 붉은 다림쥐 37마리 정호석 명의로 입양(£672.50) / 완료​32. 중국 - 케나의 아기코끼리, 코뿔소 정호석 명의로 입양 / 완료​33~35. 제이홉의 뮤비 Daydream에 등장하는 플라밍고 정호석 이름으로 입양 / 완료​