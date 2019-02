아마존, 지역 정치인 반대에 ‘뉴욕 제2본사’ 포기…‘사회적 책임’ 커진 IT 공룡

[로이터]

[헤럴드경제=김현경 기자] 세계 최대 전자상거래 기업 아마존이 미국 뉴욕에 ‘제2본사(HQ2)’를 건설하려던 계획을 철회했다. 아마존에 대한 우대(인센티브)가 과도하다는 일부 지역 정치인들의 반대를 결국 넘어서지 못한 것이다.지역 정치인들은 당초 뉴욕 정부가 아마존 제2본사 유치를 위해 약속한 세금 혜택이 과도하다는 점을 반대 이유로 내세웠지만, 그 이면에는 아마존과 같은 정보기술(IT) 공룡의 영향력이 지나치게 커지는 것을 경계하려는 의도도 깔린 것으로 풀이된다.다른 IT 대기업들의 상황도 녹록지 않다. 최근 구글, 페이스북 등은 개인정보 보호 문제로 천문학적인 벌금을 물어야 할 위기에 처했다. IT 공룡들이 막대한 수익을 거두는 만큼 사회적 책임도 강화해야 한다는 목소리가 높아지면서 이들 기업은 ‘이익’과 ‘인기’라는 두 마리 토끼를 잡아야 하는 처지가 됐다.아마존은 14일(현지시간) 성명을 통해 “많은 고민과 검토 끝에 뉴욕 퀸스의 롱아일랜드시티에 제2본사를 세우려는 계획을 더는 추진하지 않기로 했다”고 밝혔다.아마존은 “새로운 본사 건립에는 해당 지역 선출직 공직자들과의 긍정적인 협력이 필요하다”면서 “여론조사에서는 뉴욕 시민의 70%가 우리의 제2본사 건설 계획과 투자에 지지하는 것으로 나타났지만, 지역 정치인들은 우리와 많은 사람들이 구상해온 계획에 반대하고 계획 추진을 위해 필요한 사항들에 대해 협조하지 않겠다는 뜻을 분명히 했다”고 계획 취소 이유를 설명했다.당초 뉴욕 주정부와 시정부는 아마존의 투자에 대응해 총 30억달러(약 3조4000억원)의 인센티브를 약속했다.그러나 지역 정가에서 아마존에 대한 인센티브가 과도하다는 반대 의견이 나오면서 인센티브 법안이 통과되지 못할 것이란 전망이 대두됐고, 이에 우려와 부담을 느낀 아마존이 아예 포기를 택한 것으로 보인다.월스트리트저널(WSJ)은 “수십억 달러의 세금 인센티브에 반대하는 뉴욕 정치인들의 저항 때문에 아마존이 뉴욕에 제2본사를 짓겠다는 계획을 취소했다”고 전했다.현재 시애틀에 본사를 두고 있는 아마존은 지난해 11월 워싱턴DC 인근 버지니아주 북부 내셔널 랜딩과 뉴욕 퀸스의 롱아일랜드시티에 제2본사를 건설하겠다고 발표했다. 이들 두 곳에 총 50억달러(약 5조6400억원)를 투자하고, 각 지역에서 2만5000개씩 일자리를 창출하겠다는 계획이었다.하지만 민주당의 신예 알렉산드리아 오카시오-코르테스 하원의원(뉴욕)이 월세 급등 등을 이유로 반대 의견을 주도했다.앤드류 쿠오모 뉴욕 주지사와 빌 드 블라시오 뉴욕시장은 대규모 일자리와 경제적 투자를 가져올 것이라며 아마존 본사 유치를 주장해왔지만 결국 지역 정치인들의 입김에 패배한 셈이다.미 경제전문매체 CNBC는 “뉴욕은 아마존 제2본사로 약속된 2만5000개 일자리를 일게 됐다”고 전했다.아마존은 뉴욕을 대체할 다른 지역은 선정하지 않고 버지니아주 내셔널 랜딩에만 제2본사를 건설할 전망이다.회사 측은 성명에서 “지금 이 시점에서 제2본사 입지를 다시 물색하지는 않을 것”이라며 “북부 버지니아와 내슈빌에서는 계획된 일정을 진행할 것”이라고 밝혔다.아마존의 이번 결정은 IT 공룡이 직면한 새로운 도전을 시사한다.WSJ은 “세계적으로 수많은 사람들의 일상 생활에 작용하는 IT 대기업들의 탁월성과 영향력이 언제나 긍정적인 것은 아니란 인식이 제기됨에 따라 IT 공룡들은 치열한 싸움을 벌이고 있다”고 분석했다.한편 아마존은 유럽에서 경쟁 위반 조사를 받게 됐다.로이터통신은 독일에 이어 오스트리아 경쟁규제 당국이 아마존을 대상으로 공식 조사에 착수했다고 이날 전했다.pink@heraldcorp.com