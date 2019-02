MAX FC 라이트급 초대 챔피언십…4강 국제전

조산해, 거드햄, 권기섭, 오기노 요시(이상 왼쪽부터) [MAX FC 제공]

[헤럴드경제=모바일섹션]국내 최대 입식격투기 단체 MAX FC(회장 유지환)가 공석인 라이트급(65㎏) 초대 챔피언을 가리는 토너먼트를 개최한다.올 3월 15일 서울 신도림 테크노마트에서 열리는 ‘MAX FC 17 in Seoul’에서 권기섭(20ㆍIB짐), 조산해(24ㆍ정의회관), 트렌트 토마스 거드햄(22ㆍ호주ㆍ타이거 무에타이), 그리고 오기노 요시(28ㆍ일본ㆍGSB도요하시) 4명이 라이트급 초대 타이틀을 놓고 겨룬다.가장 먼저 이름을 올린 권기섭은 퍼스트리그를 거쳐 MAX FC에 입성한 파이터다. 컨텐더리그에서 2승을 거뒀으며 2018년 대한종합격투기연맹(KMF) 63.5kg급 챔피언에 올랐다. 2019년 1월 엔젤스파이팅에 MAX FC 대표로 출전해 오픈 핑거 글러브 입식 경기에서 판정승을 거두기도 했다.조산해도 퍼스트리그를 통해 MAX FC에 입성한 파이터다. 2018년 홍콩 동아시아 무에타이 대회에 국가 대표로 출전해 동메달을 목에 걸었다. 2018년 12월 경남권 입식격투기 대회 코리아 베스트 챔피언십(KBC)에서 최재욱과 대결해 KO승을 거두고 라이트급 챔피언이 됐다.국내 선수 뿐만 아니라 일본과 호주에서도 MAX FC 초대 라이트급 타이틀을 손에 넣기 위해 출전한다.호주 파이터 트렌트 거드햄은 나이는 불과 22세지만 입식격투기와 종합격투기를 넘나들며 경기를 펼친 베테랑이다. 현재 태국의 타이거 무에타이 소속으로 러시아 종합격투기 단체 ACB, 호주 종합격투기 단체 HEX 등에서 활동했다. 뿐만 아니라 MAX FC와 협력 단체인 일본 입식격투기 단체 슛복싱의 2018년 S컵에 출전해 겐타와 대결하기도 했다.일본 파이터 오기노 요시는 슛복싱 파이터로 현재 라이트급 2위에 랭크되어 있는 실력파 입식격투가다. 슛복싱에서 주로 활동하지만 입식격투기 대회가 있다면 가리지 않고 출전한다. 작년 2018년에 일본 아이치현에서 열린 영 시저컵에 출전해 판정승을 거뒀다.MAX FC 이용복 대표는 “이제 국내 선수들도 충분히 성장했다고 판단해 올해부터 해외 선수들을 다수 영입해 경기를 치를 것”이라며 “이번 65kg 초대 타이틀전이 그 시작이다”라고 말했다.또한 이 대표는 “MAX FC는 추후에도 해외 선수 영입에도 적극적으로 나서 아시아를 비롯한 다수의 해외 선수들이 MAX FC의 챔피언이 되는 구도를 그려갈 것”이라고 향후 대회 전개에 대해 소개했다.3월 15일 열리는 MAX FC 17 in Seoul’은 오후 4시 컨텐더리그를 시작으로 오후 7시부터 맥스 리그가 진행된다. 맥스 FC 유튜브 공식 채널에서 생중계되며 IB-SPORTS를 통해 녹화 중계 된다.yjc@heraldcorp.com 2019년 3월 15일(금) 컨텐더 리그 오후 4시/ 맥스 리그 오후 7시서울 신도림 테크노마트 11층 그랜드 볼룸유튜브 생중계YOUTUBE 녹화중계 IB-SPORTS<확정 대진>[슈퍼미들급 1차 타이틀 방어전] 황호명(의정부DK멀티짐) vs 정성직(서울PT365)[초대 라이트급 챔피언 4강전]권기섭(20, 안양 IB짐), 조산해(24, 진해 정의회관)트렌트 거드햄(22, 호주/타이거 무에타이), 오기노 요시(28, 일본/GSB도요하시)