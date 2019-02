靑 “한미정상, 조만간 북미회담 공조 논의…강경화ㆍ폼페이오도 회담 예정”

김의겸 청와대 대변인. [연합]

-김의겸 대변인 “다음 주 아시아 제3국서 북미 실무협상 이어갈듯”[헤럴드경제=강문규 기자]문재인 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 조만간 2차 북미정상회담과 관련, 공조 차원의 논의를 할 것으로 보인다. 또 북미 간 실무급 협상은 다음 주께 아시아 제3국에서 추가로 이어질 예정이다.김의겸 청와대 대변인은 10일 오후 청와대 춘추관 브리핑에서 “두 정상이 직접 만나기보다는 전화 통화 가능성이 높아보인다”며 이같이 말했다.정의용 국가안보실장은 지난 9일 평양에서 2박3일간 북미 비핵화 실무협상을 벌인 스티븐 비건 미 국무부 대북정책 특별대표와 면담을 한 후 “‘큰 방향에서 북미회담이 잘 움직이고 있다”고 평가했다고 김 대변인은 전했다.김 대변인은 “비건 특별대표가 평양에서 환대를 받았다고 한다”면서 “이번 북미 실무 협상은 뭘 주고, 받을 수 있는지를 알아보는 그런 협상이라기보다는, 서로 주고받는 협상이라기보다는 북한과 미국 쪽의 구체적인 입장을 서로가 뭘 요구하고 있는지를 아주 구체적으로 빠짐없이 터놓고 얘기하는 유익한 기회였다라고 하는 것이다”고 전했다. 이어 “이후 협상은 17일이 시작되는 그 주에 아시아의 제3국에서 협상을 이어가기로 했다고 한다”고 말했다.김 대변인은 “이번 협상 과정을 통해서 한미 간의 긴밀한 공조를 다시 한 번 확인했다”며 “우선 비핵화를 풀어가는 방식에 있어서 미국과 우리 정부의 입장에 차이가 없음을 확인했다”고 평가했다. 그러면서 “그래서 이 문제에 대해서 비건 특별대표가 ‘We are on the same pag’라고 표현을 했다고 한다. ‘우리가 같은 생각을 하고 있다’라는 정도로 해석될 듯 하다”고 했다.김 대변인은 “앞으로도 이런 한미 간 긴밀한 공조는 각급 단위서 계속해 나갈 예정”이라고 설명하면서 “강경화 외교부 장관과 마이크 폼페이오 미국 국무부 장관이 조만간 장관급 회담을 가질 예정”이라고 전했다. 또 정 실장과 존 볼턴 국가안보회의(NSC) 보좌관도 긴밀히 정보를 교환할 예정이라고 덧붙였다.김 대변인은 “한미 간 정상차원에서도 논의를 할 예정”이라며 “조만간 준비가 되는대로 발표를 하겠다”고 밝혔다.mkkang@heraldcorp.com