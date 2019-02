해산한 워너원, 뮤비 ‘에너제틱’ 1억뷰 돌파 쾌거

[사진=연합뉴스]

[헤럴드경제=모바일섹션] 그룹 워너원의 데뷔곡 ‘에너제틱’(Energetic) 뮤직비디오가 유튜브 1억뷰를 돌파하는 쾌거를 이뤄냈다.워너원 데뷔 앨범 ‘1X1=1’(TO BE ONE) 타이틀곡 ‘에너제틱’은 3일 오후 4시 45분께 유튜브 조회수 1억 건을 넘겼다. 2017년 8월 7일 공개 이후 1년 7개월 만에 거둔 쾌거다.데뷔 당시 워너원은 타이틀곡 선정 이벤트로 ‘활활’(Burn It Up)과 ‘에너제틱’ 두 곡을 팬 투표에 부쳤으며, 후자가 최종 승리를 거뒀다.‘에너제틱’은 펜타곤의 멤버 후이가 작곡팀 플로우블로우와 함께 참여한 곡으로파워풀한 멜로디 라인과 중독성 있는 후렴구가 돋보인다.한편, 2017년 6월 엠넷 ‘프로듀스 101’ 시즌2에서 탄생한 11인조 보이그룹 워너원은 지난달 27일 고척스카이돔에서 열린 고별 콘서트 ‘데어포어’(Therefore)를 끝으로 해산했다.이들은 지난해 12월 31일 1년 6개월 활동 계약이 종료됐으며, 지난달 24일부터 나흘간 총 8만 관객을 초대한 공연으로 마지막 인사를 했다.onlinenews@heraldcorp.com