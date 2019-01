‘11살 연상연하 커플’ 론♥사강 결혼식 사진 SNS공개…“오래오래 행복하게 잘 살게요”

11살 연상연하 커플인 론-사강이 27일 자신들의 SNS에 결혼식 사진을 올렸다. SNS캡처.

[헤럴드경제=모바일섹션] 11살 연상연하 커플인 뮤직비디오감독 이사강(40)과 그룹 빅플로 멤버 론(29)이 결혼식을 올린 사진을 공개해 화제다.신랑인 론은 27일 자신의 인스타그램에 “We are just married”라는 글과 사진을 업로드 했다.론은 “이 세상에서 제일 아름다운 아내를 얻었습니다. 축하해주신 모든 분들께 진심으로 감사합니다. 오래오래 행복하게 잘 살겠습니다. 사랑해 사강아”라며 아내에 대한 애정을 드러냈다.이사강도 같은 날 자신의 인스타그램에 “내 남자친구 내 사랑. I must be the luckiest girl in the world. 감사합니다 고마워요 고맙데이”라는 글과 함께 사진을 공개했다.사진 속에는 이사강이 화려한 웨딩드레스를 입고 남편 론에게 입맞춤을 하는 모습 등 신혼부부의 행복이 고스란히 느껴진다.지난해 11월 열애 사실을 공개한 이사강-론 커플은 당시 11살이라는 나이차로 큰 화제를 모았다. 최근 한 캐이블채널 프로그램에 출연 지난해 이미 혼인신고를 마친 사실을 밝혀 눈길을 끌기도 했다.