방탄소년단 정국 ‘이런엔딩’ 커버요정으로 글로벌팬들 감성 적시다.

[헤럴드경제=서병기 선임기자]방탄소년단 정국이 아이유의 ‘이런엔딩’ 을 지난 23일 공식트윗에 올렸다. 완곡을 들려달라는 팬들과의 약속을 지키며 또다시 전세계 팬들에게 정국이만의 감성으로 팬들의 심장을 뜨겁게 녹이고 있다.그동안 정국은 유트브와 사운드 클라우드를 통해 커버곡을 꾸준히 공개하며 ‘커버장인’, ‘커버요정’으로 불리우며 많은 사랑을 받아왔다. 방탄소년단 정국은 We Don’t Talk Anymore, If you, 2U, 그때 헤어지면 돼 , 등 수많은 커버곡을 불렀으며 모두 커버곡의 레전드라 불리우고 있다.정국은 숨쉬듯 편안하고 달콤하게 이런엔딩을 완벽히 커버했다. 평소 감성을 적시는 음색과 곡의 분위기와 가사전달까지 뛰어나며 격렬한 안무에도 흔들림 없는 실력으로 미국 빌보드가 방탄소년단 정국을 보컬킹이라 소개 하기도 했다.지난 2018년 MGA 무대에서는 커버를 했던 We Don’t Talk Anymore 를 찰리푸스와 함께 부르기도 했으며 지난 2월 부른 박원의 ‘All of my life ‘ 커버곡으로 한국에서 가장 많이 리트윗 되어 받는 상인 ‘ 골든 트윗’ 을 받기도 했다.이런 가운데 정국이 부른 아이유의 ‘ 이런엔딩’ 이 캐나다, 프랑스, 독일, 영국, 미국, 뉴질랜드 등 세계 각국 사운드 클라우드에 1위에 오르며 정국의 커버요정 보컬킹의 면모를 보여주고 있다.1백만여 팔로우를 가진 미국의 유명 성형외과 의사인 마이클(Dr. Michael )은 이런엔딩을 듣는 모습을 트윗에 올리기도 했으며, 미국 빌보드는 정국이가 커버한 아이유의 ‘이런엔딩 ‘을 소개하며 정국이 세계적인 스타임을 보여줬다.지난해 10월엔 RM, 그리고 유명 DJ자 프로듀서인 스티브 아오키(Steve Aoki)와 함께한 ‘Waste It On Me’에 참여 했으며 정국은 유창한 발음과 매력적인 음색으로 보컬을 훌륭히 소화해내 흠 잡을 데가 없이 완벽하다는 호평을 받았다.이곡은 발매 4시간만에 100만 스트리밍을 달성하고, 미국 Dance Radio 차트(2019.01.13~19)에서 1위를 차지하는등 좋은 성과를 거두고 있다.방탄소년단 메인보컬로서 탄탄한 보컬실력과 감성으로 팬들의 마음을 사로잡고 있는 정국이의 앞으로가 더욱 기대되는 이유이다./wp@heraldcorp.com