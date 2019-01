외국인 대상 관광상품, ‘서울ㆍ단독 일정’ 탈피 ‘지방ㆍ다양한 일정 투어’ 늘린다

[사진=충북 단양에서 즐기는 패러글라이딩 체험, 출처=관광공사]

[사진=전북 남원의 광한루. 출처=관광공사 제공]

[헤럴드경제=김성진 기자]한국관광공사(사장 안영배)는 문화체육관광부(장관 도종환)와 함께 지난해 10월부터 12월까지 개최한 ‘2018 외국인 개별여행객(FITㆍFree Independent Tourist) 대상 지역 우수 관광상품 공모전’을 통해 35개의 상품을 선정했다고 밝혔다.최종 선정된 상품들은 체험 단품, 반나절, 1일 투어 등 다양한 일정으로 구성되어 있으며 모두 지역 일정을 포함하고 있다.2017년에 선정된 상품의 상당부분이 서울 단독 일정 상품인 것에 비해 이번에는 경북, 강원, 부산, 전남 등 모든 지역 일정이 고루 포함된 상품을 엄선해 그간 서울에 편중되어 있었던 외국인 FIT의 지역 방문을 촉진할 수 있을 것으로 기대된다.선정된 상품 중 부산메이트의 ‘부산출발 경주 One day 투어’는 부산역에서 출발하여 경주 안압지, 대릉원 일대를 돌아보는 하루 코스로 FIT 빅데이터 분석 결과를 활용하여 외국인 선호 방문지로 코스를 구성하였으며 여행객들의 자발적인 SNS 홍보로 인기가 높은 상품이다. ㈜디엠지스파이투어의 ‘별이 빛나는 밤으로 달리는 1박 2일 웰니스 & 힐링투어’는 봉화 백두대간 수목원, 청송 유네스코 지질공원 트레킹, 영양 반딧불이 천문대를 체험하는 상품으로 외국인 관광객들이 대중교통으로 이동하기 어려운 지역으로 구성된 것이 특징이다.㈜프리미엄패스인터내셔널의 ‘자연과 감성이 머무는 K-힐링 여행(남원 임실)’ 1박 2일 상품은 남원의 함파우 소리 체험관과 임실 치즈마을을 방문하여 체험하는 일정으로 구성되어 있다. ㈜플러스플래너의 ‘두드림 단양’ 상품은 단양 스카이워크, 구경시장, 패러글라이딩체험 등 1일 투어 상품으로 동남아 2030 젊은 트렌드에 맞는 상품 코스로 짜여졌다.선정된 상품들은 공사의 FIT 전용 홍보 사이트인 VisitKorea For Me(약칭 ‘VK For Me’, www.visitkoreaforme.com)와 공사 대표 관광정보 사이트(www.visitkorea.or.kr)를 통해 전 세계에 홍보될 예정이다.현재 공사는 외국인들의 접근성과 이용편의 제고를 위해 VK For Me를 대대적으로 개편 중에 있다.온라인과 모바일 웹 환경에 최적화된 환경과 최근 트렌드를 반영하여 화면을 재구성하고, 검색엔진, 필터검색을 강화하여 FIT 맞춤형 웹사이트로서 기능을 더욱 강화할 계획이다. 최종 개편된 사이트는 1월 중 오픈된다. 공사는 FIT의 주 정보원인 온라인을 통해 지역 우수상품 정보를 제공함으로써 외국인들이 지역 관광에 대한 정보를 수집하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.박인식 관광공사 개별관광사업팀장은 “이번 공모전은 수도권에서 제주도에 이르는 다양한 지역 위주의 상품을 선정하여 지역의 관광산업 활성화에 기여할 것으로 기대한다”며, “공사는 향후에도 관광업계와 협력하여 개별여행객들이 우수 상품을 이용하여 지역을 많이 방문할 수 있도록 상품을 발굴하고 마케팅 활동을 지원할 예정이다”라고 밝혔다.