방탄소년단 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’, 가온차트 연간 판매량 219만장 돌파. 최다 판매 기록

-방탄소년단 연간 앨범차트 1,2위 동시 석권.. 219만장-184만장 돌파[헤럴드경제=서병기 선임기자]그룹 방탄소년단의 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’ 연간 판매량이 219만 장을 돌파하며 역대 최다 판매량으로 가온차트 연간 앨범차트 1위에 등극했다.대한민국 공인 음악차트 가온차트가 11일 발표한 2018년 연간 앨범차트에 따르면, 방탄소년단은 지난해 8월 발매한 리패키지 앨범 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’로 연간 누적 판매량 219만 7808장을 기록했다.이는 가온차트가 생긴 이래 단일 앨범 사상 최다 판매량으로, 지난해 LOVE YOURSELF 承 ‘Her’가 세운 최다 판매량 기록(149만 3443장)을 자체 경신했다.지난해 5월 발매한 정규 3집 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’는 연간 누적 판매량 184만 9537장으로 연간 앨범차트 2위를 차지했으며, 가온 인증 앨범 부문에서 ‘밀리언’을 보유하고 있다.이로써 방탄소년단은 2017년 9월부터 2018년 12월까지 LOVE YOURSELF 시리즈 3개 앨범으로 587만 4208장의 판매고를 기록했다.한편, 방탄소년단은 1월 12일과 13일 일본 나고야돔에서 ‘LOVE YOURSELF’ 일본 돔 투어를 이어간다./wp@heraldcorp.com