[헤럴드경제=모바일섹션] 세계적인 뮤지션 찰리 푸스(Charlie Puth)가 에이핑크 박초롱에게 반했다.찰리 푸스는 지난 6일(한국 시각) 에이핑크 팬이 올린 박초롱의 콘서트 솔로 무대 영상을 자신의 트위터 계정에 리트윗했다.게시물에서 찰리 푸스는 자신의 곡 ‘Done For Me’를 커버한 박초롱의 영상을 리트윗하며 “와우 누구야?(Wow who is that)”라고 남기며 극찬했다.박초롱은 지난 5일 열린 에이핑크 5번째 단독 콘서트 ‘2019 PINK COLLECTION : RED & WHITE(2019 핑크 컬렉션 : 레드 & 화이트)’에서 찰리 푸스의 ‘Done For Me’를 커버한 솔로 무대를 선보였다.onlinenews@heraldcorp.com