‘오디션’ 황금돼지해 업데이트 '러시' … DCTOM 제휴 EDM 음악 장착

올해로 15주년을 맞은 국내 대표 장수게임 '오디션'이 황금돼지의 해를 맞아 콘텐츠 업데이트 러시에 나섰다.이와 관련해 한빛소프트는 DCTOM엔터테인먼트와 제휴를 맺고, '오디션'에 신규 EDM 음원을 업데이트했다고 4일 밝혔다.DCTOM은 'WAY BACK HOME'으로 유명한 숀을 비롯해 국내 최정상급 EDM 아티스트들이 포진한 음원 퍼블리셔다.이번에 업데이트 된 음원은 숀의 'Count on me', '야행성(4416 Wave)'를 비롯해 Advanced의 'Light(Feat. Andrew)', 'Will you(Extended)' Epiik의 'Hazard', Juncoco의 'KLM', Juncoco x Advanced의 'Atmosphere(Extended)', Kirin의 'Throne', KREIN의 'Burngle', Rana의 'NA NA NA (Feat. Ella Loponte)(Extended)' 등 10곡이다.업데이트를 기념한 이벤트도 진행된다. 오는 10일까지 신규 EDM 음원을 최다 플레이 상위 200명에게는 게임 내 아이템 구매 시 사용할 수 있는 이벤트캐시 5,000점이 주어진다. 또한 상위 50명은 추가로 게임 내 캐릭터를 멋지게 꾸밀 수 있는 '미러볼 아이템(30일)'을 받는다.한빛소프트는 추후 21곡의 EDM 음원을 추가 업데이트하고, DCTOM의 신곡을 꾸준히 선보일 계획이다. 아을러 새해를 맞아 지속적인 콘텐츠 업데이트를 실시해 새로운 재미를 선사할 방침이다.오디션 관계자는 "EDM 업데이트 외에도 새해를 맞아 1월 한 달 간 매주 간격으로 신규 콘텐츠를 선보이고 관련 이벤트를 진행할 것"이라며 "오랜 시간 '오디션'을 사랑해준 유저들은 물론, 신규 유저들에게도 만족스런 재미를 제공하기 위해 노력할 것"이라고 전했다.한편, '오디션' 글로벌 버전은 현재 블록체인 플랫폼 '브릴라이트'와의 연동을 위한 테스트가 진행되고 있다. 게임을 서비스 중인 해외 기업와 협업해 게임 내 BRC 생성 등을 검증하고 있으며, 조만간 테스트넷과 연동할 계획이다.윤아름 기자 game@heraldcorp.com