손흥민 레스터전 감아차기골 ‘올해 최고골’ 선정

[헤럴드경제] 손흥민이 레스터전에서 보여준 감아차기 골이 올해 최고의 골에 선정됐다.미국 NBC스포츠는 2018년 최고 골 베스트 18을 선정하고 손흥민의 골을 최고의 골로 뽑았다.손흥민 골은 지난 8일 영국 레스터 킹파워스타디움에서 열린 레스터시티와 토트넘의 16라운드 경기에서 나왔다. 전반 추가시간 손흥민은 페널티에어리어 왼쪽 코너에서 왼발 감아차기로 골을 만들어냈다. 토트넘은 2대0으로 승리했다.손흥민은 5위에도 이름을 올렸다.지난달 홈에서 열린 첼시와의 13라운드 경기에서 후반 9분 손흥민은 50m를 단독 드리블하더니 조르지뉴와 다비드 루이스까지 제치고 골을 만들었다.2위는 펠리페 안데르손(웨스트햄) 3위는 안드로스 타운젠트(크리스탈 팰리스)가 차지했다.레스터전 손흥민의 골을 본 네티즌들은 “흥민이 12월 선수상도 가즈아!” “진짜 한국에서 세계적인 축구선수가 드디어 나왔구나” 등 뜨거운 반응을 보이고 있다./onlinenews@heraldcorp.com▶미국 NBC스포츠 선정 2018년의 EPL골 베스트 18(소속팀, 경기 상대)1위-손흥민(토트넘, vs 레스터시티)2위-펠리페 안데르손(웨스트햄, vs 크리스탈팰리스)3위-안드로스 타운젠트(크리스탈팰리스, vs 번리)4위-주니어 호일렛(카디프시티, vs 울버햄턴)5위-손흥민(토트넘, vs 첼시)6위-스튜어트 암스트롱(사우스햄턴, vs 풀럼)7위-헨리크 미키타리안(아스널, vs 울버햄턴)8위-세르지오 아구에로(맨시티, vs 맨유)9위-그라니트 사카(아스널, vs 크리스탈팰리스)10위-안토니 마르시알(맨유, vs 에버턴)11위-사디오 마네(리버풀, vs 카디프시티)12위-리야드 마레즈(맨시티, vs 번리)13위-안드레 슈얼레(풀럼, vs 카디프시티)14위-질피 시구르드손(에버턴, vs 레스터시티)15위-일카이 귄도간(맨시티, vs 레스터시티)16위-윌프레드 자하(크리스탈팰리스, vs 허더스필드)17위-카일 워커(맨시티, vs 뉴캐슬)18위-장 미셸 세리(풀럼, vs 번리)