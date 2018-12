위켄드 첫 내한공연, 독보적인 음색과 가창력

[헤럴드경제=서병기 선임기자]캐나다 출신 싱어송라이터 위켄드(28·Weeknd)는 정말 라이브를 잘했다. 1시간30분내내 가창력을 최고로 유지했다. 음색은 독보적이었다. 지난 한 해 공연 수익으로만 1천억여원을 벌어들인 가수다웠다.지난 15일 서울 구로구 고척스카이돔에서 펼쳐진 ‘현대카드 컬처프로젝트 28 The Weeknd’에서 위켄드는 아낌없이 실력을 드러냈다. 그의 첫 내한공연에 24,000여명의 관객이 열광했다. 대부분 알앤비(R&B)를 부르는데도 다양한 분위기를 만들어냈다. 힙합, 일렉트로닉, 록 등 다양한 장르와 알앤비가 결합한 일명 ‘피비 알앤드비(PB R&B)다.위켄드의 음악은 트렌디해서 더욱 끌린다. 미세하게 떨리는 음성은 디테일하다. 위켄드는 마이클 잭슨과 목소리가 닮았지만 호소력, 감성에서 차별화되는 듯하다. 그의 노래에는 사랑과 육체관계, 일탈, 향락, 성적 은유가 많아 성인인증을 받고서야 공연장에 입장했다.위켄드는 이날 모두 25곡을 연속해서 불렀다. 중간에 “코리아”를 몇차례 외쳤다. 그는 중간에 무대를 방방 뛰어다니기도 하면서 관객들을 장악해나갔다.첫 곡으로 영화 ‘블랙 팬서’ 배경음악으로 캔드릭 라마와 함께 작업했던 ‘프레이 포 미(Pray For Me)’를 불렀다. ‘스타보이(Starboy)’ ‘파티 몬스터(Party Monster)’와 떼창이 이뤄진 ‘아이 필 잇 커밍(I FEEL IT COMING)’을 불렀고, 함성이 함께한 ‘캔트 필 마이 페이스(Can‘t FEEL MY FACE), ‘콜 아웃 마이 네임(CALL OUT MY NAME), 영화 ‘그레이의 50가지 그림자’에 실린 ‘언드 잇(EARNED IT)’ 등도 선보였다. 마지막 곡으로는 훅이 강렬한 ‘더 힐스(THE HILLS)’를 앙콜곡 없이 불렀다. 굳이 아쉬움 하나를 들자면, 너무 쉼 없이 달렸다는 점이다./wp@heraldcorp.com