디디비코리아, 2018캠페인 올해의 에이전시 은상 수상

디디비코리아(대표:고광수)가 캠페인 아시아 태평양 (Campaign Asia-Pacific)에서 주관하는 2018년 올해의 에이전시 시상식(Agency of the Year Awards)에서 올해의 크리에이티브 에이전시(Korea Creative Agency of the Year) 선정에서 은상을 수상하며 유례없는 쾌거를 이루었다.

디디비 코리아는, ‘비즈니스, 결론은 창의력 (Results, Driven through Business creativity)’ 라는 비전 아래, 올해의 크리에이티브 에이전시’(Korea Creative Agency of the Year) 선정에서2012년 은상, 2013년 금상, 2014년 은상, 2015년 동상 수상, 4년 연속 수상한 바 있으며, 고광수 대표는 국내회사의 대표로서는 처음 2016년 일본/한국 올해의 에이전시 헤드(Japan/Korea Agency Head of the Year) 선정에서 1위를 수상한바 있다.

디디비코리아는 ‘4가지 자유 - 두려움으로부터의 자유, 실패 할 수 있는 자유, 혼란으로부터의 자유, 무엇이든 될 수 있는 자유’라는 디디비 핵심 이념에 기초하여, 영감을 불러일으키는 창의적인 업무환경 조성을 위해 평등한 사내 문화를 만들어 모든 직원들의 의견을 적극 수렴하도록 노력 하였다. 창의적인 근무환경 조성과 경쟁력 있는 새로운 아이디어 창출을 위한 다양한 접근 시도가 디디비코리아가 올해의 에이전시 은상을 수상한 이유라고 믿는다.

캠페인 아시아 태평양은 아시아태평양 광고산업에서 가장 영향력 있고 공신력 있는 커뮤니케이션 전문지로 마케팅-커뮤니케이션 산업분야를 만들어가는 아이디어와 작품, 특징에 대한 깊은 통찰력과 정보들을 공유한다. 또한. 세상에서 가장 빠르게 성장하는 흥미로운 커뮤니케이션 시장에서 비즈니스에 필요한 중요한 정보들에 대한 더 깊은 연구를 통해 흥미롭고 주목할만한 정보들을 제공한다.



지난20년동안,올해의 에이전시(Agency of the Year Awards)는 광고와 커뮤니케이션 산업에서의 탁월한 리더쉽, 뛰어난 경영, 두드러진 업무성과와 전반적인 성과들을 가려냈다.

