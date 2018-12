뉴욕타임스 “방탄소년단ㆍ블랙핑크 노래, 올해 최고”

방탄소년단[사진=연합뉴스]

블랙핑크[사진=연합뉴스]

[헤럴드경제] 그룹 방탄소년단과 블랙핑크의 음악이 미국 뉴욕타임스(NYT)가 선정한 ‘올해 최고의 노래’ 65곡에 포함됐다.6일(현지시간) 뉴욕타임스는 방탄소년단 정규 3집 ‘러브 유어셀프 전 티어’(LOVE YOURSELF 轉 Tear)의 타이틀곡 ‘페이크 러브’(FAKE LOVE)와 멤버 뷔의 솔로곡 ‘싱귤래러티’(Singularity)를 호평하며 최고의 노래 명단 20위에 올렸다.‘페이크 러브’는 K팝 그룹 최초로 빌보드 싱글 차트 10위에 오른 곡이며, 뮤직비디오는 유튜브 3억뷰를 돌파했다. 운명인 줄 알았던 사랑이 거짓이었다는 자각이 섬세하면서도 강렬하게 펼쳐진다.뉴욕타임스는 방탄소년단과 함께 블랙핑크 ‘뚜두뚜두’를 31위에 랭크했다.블랙핑크가 6월 15일 발표한 첫 미니앨범 ‘스퀘어 업’(SQUARE UP) 타이틀곡 ‘뚜두뚜두’는 최근 유튜브 조회수 5억건을 넘기며 K팝 걸그룹 최초 기록을 세웠다.아울러 뉴욕타임스는 밴드 1975의 ‘러브 잇 이프 위 메이드 잇(If we If We Made It), 조자 스미스의 ’블루 라이츠‘(Blue Lights), 아리아나 그란데의 ’땡큐, 넥스트‘(Thank U, Next) 등을 최고의 노래로 꼽았다.onlinenews@heraldcorp.com