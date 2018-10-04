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  • [인사] 교육부 外

  • 기사입력 2018-10-04 08:11
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▶교육부 ▷국제교육협력담당관 부이사관 박대림 ▷장관비서실장 서기관 김현주 ▷홍보담당관 서기관 최성부 ▷혁신행정담당관 서기관 예혜란 ▷의원면직 서기관(일반임기제) 송경원 ▷장관실 행정사무관 김진홍 ▷고등교육정책실 행정사무관 박성빈

▶과학기술정보통신부 <실장급 승진> ▷기획조정실장 전성배 <과ㆍ팀장급 전보> ▷원자력연구개발과장 장홍태 ▷과학기술전략과장 윤경숙 ▷연구기관지원팀장 한성일

▶산업통상자원부 ▷운영지원과장 박정성

▶국무조정실ㆍ국무총리비서실 <팀장급> ▷갈등관리팀장 조민호

▶한국생명공학연구원 ▷전북분원장 김차영 ▷생물자원센터장 김성건

▶미래에셋대우 <본부장 신임> ▷Global.Market본부 김신 ▷경영인프라본부 이유주 <팀장 신임> ▷WM사업팀 김영종 <센터장 전보> ▷분당WM센터 권오만 <팀장 전보> ▷인사팀 이기상

▶글로벌이코노믹 ▷금융증권부 부장(부국장 대우) 권진안

▶에너지경제신문 ▷경기북부 취재부장 김생수

▶쿠키뉴스 <취재본부> ▷부본부장ㆍ산업팀장 송병기 ▷건강생활팀장 조민규
▶신라대 ▷기획부총장 노영욱 ▷일반대학원장 이재화 ▷교양과정대학장 이은화 ▷교수학습개발센터 소장 조혜진
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