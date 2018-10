NH투자증권, MSCI 선진국 ETN 4종목 신규상장

[헤럴드경제=윤호 기자]NH투자증권(대표이사 정영채)은 2일 MSCI 선진국 지수를 추종하는 4종의 상장지수증권(ETN)을 상장한다. MSCI 선진국 지수는 일본, 영국, 프랑스, 독일 등 21개 선진국 증시의 900여개 중대형주를 기초로 한 주가지수로, 해외에서는 MSCI EAFE 지수로 불리며 EAFE는 Europe, Austrailia, and Far East의 줄임말이다.QV MSCI 선진국 ETN 시리즈는 국내 최초로 MSCI 선진국 지수의 레버리지 및 인버스, 인버스 레버리지 상품이 함께 상장돼 투자자 선택의 폭을 넓혔다. 투자 주식에서 발생하는 배당금액은 지수 성과에 재투자한다. 블룸버그에 따르면 MSCI 선진국 지수의 예상 연 배당수익률은 3.32%다.QV MSCI 선진국 ETN은 네슬레, 노바티스, HSBC, 로열더치쉘, 브리티쉬 페트로렐리엄 등 900여개의 선진국 기업에 투자한다. 산업별로는 금융업, 제약(헬스케어), 필수소비재, 석유화학 기업 등이 비중 상위를 차지해 IT 및 헬스케어 비중이 높은 한국, 미국 증시와는 차별화된다.이번에 상장하는 ETN의 주당 발행가는 1만원, 만기는 10년 후인 2028년 6월 20일이다. 환노출형 상품이며 해외 ETF에 비견되는 경쟁력 있는 제비용을 제공한다.차기현 NH투자증권 IC운용본부장은 “MSCI 지수는 연기금 등 기관투자자들의 벤치마크로 다양하게 활용돼 왔는데, 추적오차가 없고 보수도 낮은 QV ETN을 통해 개인투자자들도 유럽ㆍ일본 등 선진국 주요 종목에 간편하게 장기ㆍ분산투자할 수 있다”고 밝혔다.youknow@heraldcorp.com