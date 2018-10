롯데마트, 전통시장과 함께 가을축제 ‘렛추고(Let 秋 go)’

지난해 10월 롯데마트가 후원한 오산 오색시장 가을축제에서 상인들과 오색시장을 찾은 시민, 외국인 관광객들이 함께 즐거운 시간을 보내고 있다. [제공=롯데마트]

[헤럴드경제=최원혁 기자] “축제의 계절, 전통시장과 함께 렛추고(Let 秋 go)!”.롯데마트는 ‘코리아세일페스타’ 기간을 맞아 전통시장 활성화와 시너지 효과를 위한 ‘롯데마트와 함께하는 Let 秋 go! 전통시장 가을축제’를 진행해 전통시장과의 적극적인 상생 협력활동에 나선다고 2일 밝혔다.롯데마트는 지난해 10월에 이어 올해도 10월 4일부터 구리점, 계양점, 오산점 등 전국 59개 매장과 결연한 구리 전통시장, 인천 작전시장, 오산 오색시장 등 64개 전통시장의 가을축제를 후원키로 했다.대표적으로 전통시장 스탬프 행사 사은품 지원과 이벤트 부상ㆍ축제 경품 지원 등 물품 후원과 롯데마트 매장 내 전통시장 축제 홍보 부스 설치와 결연 전통시장에서 상품 구매 시 경품권 지급 등 마케팅 지원 활동을 함께 진행한다.특히 이번 ‘롯데마트와 함께하는 Let 秋 go! 전통시장 가을축제’에는 전통시장별로 다채로운 행사가 진행되기 때문에 코리아세일페스타 기간 중 전통시장을 찾는 시민들과 외국인 관광객들에게도 볼거리, 먹을거리가 풍성한 뜻 깊은 경험이 될 것으로 기대된다.대표적으로 구리 전통시장에서는 일자별로 ‘구리 전통시장 거리축제(4일)’, ‘구리 복면가왕 노래자랑(5일)’, ‘다문화 음식축제(5일)’, ‘야간 플리마켓(4~6일)’, ‘버스킹 페스티벌(6~7일)’ 등이 진행된다. 또 행사 기간 동안 롯데마트 구리점에서는 구리 전통시장 안내 부스를 운영하고 협력 행사로 영수증 이벤트, 구리 전통시장 골든벨, 구리 전통시장 요리시식회를 개최해 구리 전통시장과의 상생 발전 방향을 모색하는 계기를 만들 예정이다.인천 작전시장에서는 작전시장 행정복지센터 특설무대에서 경품 추천 행사가 진행되며, 오산 오색시장에서는 축제 기간 방문한 고객들을 대상으로 커피, 세제, 키친타월 등 사은품을 증정하고 ‘야맥(夜麥)축제’를 진행한다.임효섭 롯데마트 동반성장전략팀장은 “코리아세일페스타 기간과 맞물려 전통시장을 찾는 시민들과 외국 관광객들에게 ‘Let 秋 go! 전통시장 가을축제’가 전통시장만의 멋과 맛을 느낄 수 있는 행사로 자리매김하길 기대한다”고 말했다.한편 롯데마트는 구리 전통시장과 롯데마트 구리점의 가을축제 공동행사를 후원하며 오는 4일 구리 전통시장 거리축제에서 김명수 롯데마트 점포개발담당장이 구리시장, 구리시 국회의원 등 관계자들이 참여한 가운데 후원물품과 1000만원 후원 증서 전달식을 진행해 전통시장과 상생의 의미를 더할 계획이다.choigo@heraldcorp.com